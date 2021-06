Almanacco del 18-06-2021 ore 07:30

almanacco del giorno si chiama martedì 15 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sometimes profeta il nome Amos viene dal greco amo a sua volta derivato dall’ebraico con il significato di Forte robusto bici è il proverbio troppa bonaccia burrasca minaccia E vabbè Questo è andiamo a fare gli auguri ai nati di oggi non prima di avervi ricordato chi è nato oggi Alberto Sordi James Belushi Helen Hunt Noi invece sempre più rapidi raga oggi pure una come dire un elenco Gianluca Eli Antonella Dario Antonello Emanuele Sono nostri amici che oggisalutiamo anche Desiree che ci auguro una buona giornata Ciao Desiree poi ancora mi messaggi arrivano da Roberta Manuela Caterina Elena Ciao Elena anche a te Buona giornata Elena si scrive da Roma e ancora e ancora e ancora non siete tantissimi Roger andiamo anche a salutare Andrea Andrea Dalla Sicilia a Mauro Buongiorno anche a te benissimo Allora siete tanti come sempre contattateci se volete essere salutati avete un messaggio Un pensiero diteci anche eventualmente la città dove si scrive te noi Non mancheremo di salutarti Allora Viaggio nel tempo mi perdo tempo è 15 giugno 1844 Charles Goodyear tiene il berretto per il processo di rafforzamento della Go ma attraverso il quale la resina resistente come il cuoio oggi non c’è l’autista che non lo conosca 15 giugno 1864 viene fondata la Croce Rossa Italiana per il soccorso ai feriti e ai malatiguerra 15 giugno 1959 viene emanato il primo testo unico del codice della strada che rimarrà sostanzialmente invariato fino al 1992 ci salutiamo con le parole di I am che ha detto le crisi le avversità spesso diventano occasione di crescita interiore Ti auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia Ciao almanacco del giorno

