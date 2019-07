Almanacco del 18-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo a giovedì 18 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bruno vescovo e anche San Federico anche lui vescovo tutti i vescovi Federico da Friedrich molto diffuso tra i Germani composto da freddo protezione fosse 6v Chirico agiato padrone indica un tempo Il dominatore delle sue ricchezze inteso anche come signore in tempo di pace nome se poi attestato nelle varianti latine fredericus o federicus a partire dal Medioevo dotato di poteri psichici usa il suo intuito per parare le avversità del destino è buono da oggi di fantasioso ama la famiglia valorizza il meglio della sua donna e discriminare l’Everestdelle Canarie avventure Entra subito in confidenza in amicizia socievole esprime le sue idee con chiarezza e sa dare consigli molto utili per ritrovare la serenità facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri oggi li facciamo a Francesco e a Daniele Tantissimi auguri e l’augurio di una meravigliosa giornata a tutti voi tutti coloro che sono nati quest’oggi Sappiate amici che siete dolci sensibili e delicati vostri sentimenti sono profondi e sinceri non siete fatti per la lotta agli splendori del successo preferito una vita semplice e tranquilla il vostro sogno che ben presto si vedrai una casetta in Canadà No in mezzo al verde un partner Fedele un bambino da amare un cane i vostri piedi oppure un gatto in greco vediamo un po’ insomma che cosa potremmo fare il nostro viaggio nel tempo informatico vi porto in quel 18 luglio del 1968 e alla fondazione di Intel Corporation destinata a diventare la più grandeNazionale produttrice di microprocessori dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici e la proverbio di oggi seminario a luglio se vuoi un buon rapuglio e come ogni anno io vi chiedo di definirmi subito all’istante Che cos’è un rapuglio è a quest’ora lo dovete saper tutti noi ci fermiamo qui siamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui Buona giornata l’almanacco del giorno

