Almanacco del 18-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno insieme a venerdì 18 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Luca evangelista forse un origine etnica dietro questo diffuso nome derivante da l’aggettivo latino lucanos che indicava un abitante della Lucania si rifà Volentieri alle esperienze passate per capire i tuoi errori modificare così gli atteggiamenti in un successo che è sicuro non tarderà ad arrivare vuole una donna che abbia una forte personalità sia decisa affettuosa in carriera dal comportamento ammirevole è meglio sono iscritto conto in banca è un istintivo qualcuno ti piace va bene altrimenti lo ignora sotto il suo cinismo si nasconde però il timore di apparire deboli o indeciso facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati questoG in particolare in questo venerdì gli auguri Vi vogliamo fare a te Beh insomma mica è tutto semplice ogni volta che vogliamo fare a cielo Tanti auguri al Carosello e anche Irene Ciao Irene buon compleanno a voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che la natura via dotato di grande energia costanza e determinazione che quasi sempre dedicata al benessere dei vostri cari del partner dei figli anche lavoro più che uno strumento di affermazione personale per voi soprattutto in mezzo per garantire chiamate sicurezza e tranquillità la fortuna di artisti vi permetterà di riuscire nei vostri propositi e ve lo auguriamo di tutto cuore non solo in questa giornata ma sempre il viaggio nel tempo e culturale era il 18 ottobre del 1886 Quando viene pubblicato il libro per la casa editrice Treves viene pubblicato a Torino il romanzo di mondo De Amicis scrittore già apprezzato per inchieste giornalistiche resoconti di viaggio con che state no magariascoltatore che è più vicino agli anta Quanti di voi non avranno letto qualche pagina del libro Cuore durante è il vostro vedere per le scuole elementari in quelle che si chiamavano scuole elementari e vabbè bando alla nostalgia proverbi un cor via o molle o asciutto per San Luca 6000 tutto e speriamo che si semini bene in questa giornata in questo venerdì vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto noi ci ritroviamo domani è sempre la stessa ora sempre qui buon proseguimento di ascolto R stati con noi almanacco del giorno

