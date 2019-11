Almanacco del 18-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno Iniziamo una nuova settimana buongiorno da Francesco Vitale oggi lunedì 18 novembre la chiesa ricorda San Tommaso di Monaco e la dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo Apostoli non potevamo che non andare a parlare di Pietro Di Tommaso Ma no di Pierluigi un nome composto da due personaggi prima di vedere Michael che fa roccia il nome Pietro fu imposto da Gesù all’apostolo prediletto il secondo ha origine dall’ antichissimo personale odling composto da battaglia latinizzato poi clodoveo e per taluni in aloisius igienista salutista con pochi Innocenti vizi vuole vivere come un monaco Zen e dedita all’arte la ricerca dell’equilibriosi tuffa nelle relazioni al chiusi con la finta ingenuità di un bambino ma in realtà è così esperto che riesce a farsi amare da più donne contemporaneamente è un grande giocherellone che allontana la sua malinconia è quella degli altri con lo spirito e l’ironia facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi salutiamo a un Valentina e Marzia Tantissimi auguri anche a voi e tutti coloro che oggi sono nati sappiate che siete fantasiosi creativi aperti alle novità e cambiamenti nel lavoro potete avere molto successo ma dovete tenere a freno la vostra individualità e imparare ad essere più collaborativi la vita amorosa è molto movimentata solo con la maturità raggiungerete quella stabilità affettiva che anche se in segreto rincorre te e Sognate il nostro viaggio nel tempo ci porta a Roma la città eterna in realtà in Vaticano perché proprio il 18 novembre del 1626 viene consacrata San Pietro dopo 120 anni di lavori cui presero parte i più grandi geni delladell’architettura il più importante Tempio della cristianità venne inaugurato ufficialmente 18 novembre 1626 Papa Urbano VIII consacrò la Basilica di San Pietro il proverbio con cui dobbiamo iniziare fagioli con la pasta questo solo ti basta e a quest’ora del mattino ci facciamo proprio aiutare Eh lo possiamo proprio dire Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui alle stesse alle stesse condizioni Volevo dire sulle stesse frequenze stesse condizioni siamo qua non ci muoviamo buon proseguimento di ascolto

