Almanacco del 18-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno idee sì lo è lo è mercoledì 18 dicembre il famoso giro di boa Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Graziano vescovo facciamo anche gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Flaiano Rufo e zosimo che sono Martiri e Flaviano un vescovo Graziano dal latino gratis grato nacque il cognome in piano sarebbe stato in epoca imperiale divenuto Industrie grazie al prestigio di l’imperatore Flavio Graziano il nome si diffuse anche tra i cristiani riferimento alla Grazia Divina è che Giada in questo personale Graziano è autonomo la fiducia insieme agli altri di Rende l’esistenza facile riesci a divertirsi sempre anche quando lavora nei rapporti affettivi non gradisce parlare di Se preferisce farsi scoprire nelle occasioni speciali una ricorrenza una festacompleanno a una comunicazione intellettuale ridotta al minimo mentre si dilunga sulle discussioni che riguardano i sentimenti o il proprio fisico facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi in particolare gli vogliamo fare a Francesca a Viviana bionda Viviana anche Francesco al mio omonimo che insomma è sempre molto insomma presente anche Ignazio tutti voi che siete nati quest’oggi sappiate che amici belli Costanzo finaccia metodo sono le vostre parole d’ordine sapete programmare organizzare con grande precisione le vostre mosse senza farli regolarmente i vostri obiettivi nel lavoro sapete farvi apprezzare per il rigore la serietà e rispetto che dimostrate per gli altri in amore Avete una vita familiare tranquilla allietata dalla affetto dei figli e dei pare il nostro viaggio nel tempo invece ci porta in quel 18 Dicembre 2009 quando arriva Avatar nuova frontiera del 3D a 12 anni dallo strepitoso successo del Titanic James Cameron portanecinematografiche un altro kolossal destinata a fare scuola Avatar un’opera di epica fantascientifiche che rappresenta il punto d’arrivo di oltre 10 anni di sperimentazione sulle nuove tecnologie sull’utilizzo della ripresa in 3D l’intenzione del regista canadese di fare un film che facesse po’ che era maturata verso la metà degli anni 90 Ma la svolta si è avuta con la nuova frontiera della Grafica computerizzata il proverbio Nicolò che vi dedichiamo questa oggi a San Graziano Lo scalino in mano Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali la stessa ora Qui su queste frequenze buon proseguimento di ascolto e restate con noi almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa