Almanacco del 19-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a mercoledì il famoso giro di boa come dicono gli amici e le amiche che che girano la prova Andiamo bene ragazzi che facciamo già così di inizio mattinata Buongiorno da Francesco Vitale oggi non vogliamo avvocati tra i piedi e lo diciamo è perché visto l’ultima volta basta Ogni riferimento ad avvocati Giuristi è puramente casuale è oggi l’ho detto il nostro Santo del Giorno Mansueto è già tutto un programma vescovo di Milano ma anche facciamo gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Corrado per San Corrado Confalonieri proprio di Corrado andiamo a parlare i germanici suoni Audace e Rada assemblea Uniti il significato di coraggiosole decisioni sono la base del nome latinizzato poi nel Corrado ho con radhus diffuso in Italia a partire dal decimo secolo la sua abilità più evidente è parlare discutere di fronte al grande pubblico ma però dei lunghi periodi in cui si isole va in letargo come un orso nella relazione a due È chiuso e spesso in crisi come un adolescente che richiede attenzione pazienza sottopone la sua donna una ricerca continua per capirlo fino in fondo prenderò nizar in maniera simpatica sui difetti di chi frequenta ma finisce per essere ugualmente apprezzato perché fa così solo per il loro bene facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare gli auguri Oggi vogliamo fare a Ottavio amici cari e a Francesca a voi tutti coloro che sono nati questi amici belli che avete un temperamento introverso il vostro interesse principale è rappresentato dai vostri studi spesso difficile complessi nel lavoro non incontrate problemi potrete sempre contare sul successo e suRivoli soddisfazioni economiche riguarda l’amore in gioventù la vostra mancanza di disponibilità lascia poco spazio in rapporto a due marcoliani però potreste ammorbidirli e scoprire le gioie della vita di coppia Viaggio nel tempo 19 febbraio 1878 quando Edison ottiene il brevetto del fonografo Mary aveva un agnellino una semplice filastrocca per bambini entro Grazi a Thomas ed ormai al suo fonografo nella storia delle invenzioni dei primi tentativi di registrare e produrre i suoni ed allora sono stati sempre problemi No questo lo aggiungo io non è vero il proverbio con cui ci andiamo a salutare Chi dà per cortesia da con allegria Buona giornata a tutti voi buon proseguimento di ascolto noi Siri ciccia qui domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa