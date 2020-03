Almanacco del 19-03-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e Ben ritrovati all’ascolto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è giovedì 19 marzo la chiesa ricorda San Giuseppe patrono di La Spezia facciamo tantissimi auguri a tutti i papà che sono in ascolto e Giuseppe erano ebraico già molto diffuso nell’antico Israele grecizzato in Joseph indicava possa Addio aggiungere sottointeso altri figli vado un cognome da primogeniti è un puro nuovo pulito attento ai problemi della società una mente scientifica di un animo religioso crede nell’amore coniugale in un rapporto monogamico nel quale esprimere Una sensualità volutamente moderata pur essendo molto passionale e veramente veramente parla con foga della suaspesso convincere perché psicologicamente Sa mettersi nei panni degli altri grazie alla sua disponibilità e facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ne particolare noi gli auguri li vogliamo fare ad Andrea Cristina Monica Michela e Giusy Giusy poi li fa doppi vero oltre all’onomastico anche il compleanno doppi auguri Giusy per tutti voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che avete un’altra opinione di voi stessi che qualche volta vi porta non considerare con la dovuta attenzione le opinioni degli altri le riuscita nel lavoro assicurata Ma dovete guardarvi dai verbali che possono nuocere in amore Se desiderate un rapporto stabile dovete cercare di pensare meno a voi di più alle necessità del partner dicevamo Oggi festa del papà una tradizione che in Italia è arrivata dall’America dove nei primi anni del 1900 una ragazza come regalo per il compleanno di suo padre gli dedica un’intera giornata in America la festa del papà veniva festeggiata giugno mentre in Italiaopportuno farla coincidere con il giorno di San Giuseppe due tradizioni sono legate a questa festa le buonissime zeppole farò le prime gustosissime sono i dolci tipici della festa mentre la tradizione dei falò si lega arrivo imminente della primavera e quindi si rifà all’Antica usanza di bruciare i residui dei campi oggi la festa e soprattutto dei bambini che realizzano lavoretti per il papà ma non approfittarne anche noi adulti soprattutto in questo periodo un po’ particolare in cui stiamo vivendo non potremo sicuramente fare i falò probabilmente anche le zeppole meno che non facciamo in casa sperando appunto che con intelligenza non andiamo fuori a cercarle Chissà dove insomma cerchiamo di trascorrere una buona giornata E noi vi auguriamo di cuore questo proverbio Nicolò se piove tira vento Pescatore non perdere tempo e vabbè è un proverbio che oggi avevamo trovato per questa giornata Vi abbracciamo forte buonaBuon proseguimento discorso Noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora e sempre qui su queste frequenze restate con noi almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa