Almanacco del 19-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno ci crediamo che venerdì 19 aprile Crediamoci Allora buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Leone IX papà è Santa Emma vedo e noi proprio di Emma andiamo a parlare un nome diffuso in Italia Anche se oggi mi hanno attestato deriva dal personale tedesco Imma o Emma già presente in epoca altomedievale significante nutrice è intransigente severa con se stessa che con gli altri cerca comunque di ribellarsi a questa sua austerità e qualche volta si trasforma in una libertina a un radicato senso dell’onestà molte esperienze sentimentali e non tuche dici Perché quando si innamora forse dimentica le sue esigenze tende però a drammatizzare anche il più banale battibecco con il partner se fosse emotivamente più distaccata Potrebbe migliorare le sue relazioni Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ce ne sono tanti anche oggi beh poi dopo vediamo li facciamo gli auguri voi siete determinati non perdete neppure un occasione per affermarsi nel lavoro oltre alla grinta che vi caratterizza dimostrato notevoli doti organizzative di programmazione le soddisfazioni non mancheranno amore non tollerate in posizioni e pretendete di dirigere il rapporto solo ed esclusivamente secondo le vostre esigenze a volte funziona altre volte un po’ di tolleranza e generosità in più non guasterebbe ci proviamo ci proviamo il nostro viaggio nel tempo ci porta nel mondo della televisione 19 aprile 1987 ricordiamo la prima puntata dei Simpsonmoglie tre figli della pelle gialla e accomunati da una condotta di vita sregolata da un linguaggio politicamente scorretto la famiglia Più irriverente esordì in TV negli intervalli pubblicitarie per pochi minuti arrivando nel giro di un anno a conquistare La Ribalta e noi ci andiamo a salutare con il proverbio di venerdì non c’è miglior specchio dell’amico vecchio abitante vero Andrea e allora salutiamo tutti voi Noi torniamo ci fermiamo anche gli auguri domani sabato sempre la stessa ora sempre qui una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto l’almanacco del giorno

