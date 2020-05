Almanacco del 19-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno ed è martedì 19 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Urbano primo papà di nome Urbano deriva dal tardo soprannome latino urbanos con il significato di cittadino abitante della città sono nate oggi ma con Michele Placido Andrea Pirlo e noi andiamo a fare gli auguri unicamente la nostra Elena Elena Tantissimi auguri a te per una felice e meravigliosa giornata come dice il nostro Orazio facciamo il nostro viaggio nel tempo vai 19 maggio del 1294 muore papa Celestino Quinto il papà che come dice Dante fece per viltade il gran rifiuto Pietro del Morrone per la primanella storia aveva Infatti rinunciato al pontificato preferendo tornare Una vita da eremita nel 1917 viene ferito in guerra Filippo Tommaso Marinetti il fondatore del Futurismo ma della velocità e sprezzante del pericolo si era arruolato volontario dopo la convalescenza tornerà alla fronte 19 maggio del 1961 la sonda spaziale Sovietica Venera uno supera Venere diventa il primo getto spaziale oltrepassare un altro pianeta la Venera uno fu una pietra miliare nel design aerospaziale e possiamo definire la Primavera sonda interplanetaria propriamente detta e le notizie che ci cambiano davvero la vita e nel vero Roger 19 maggio ma solo delle 2001 neanche 19 anni fa vero e aprono i primi due Apple Store Quando fu lanciata l’idea i più parlarono di un suicidio finanziario oggi negozi Griffal’inconfondibile melamorsicata possiamo dire hanno superato le 400 unità nel mondo facendo scuola in tema di veramente il Retail è quella che possiamo definire il luogo dove migliaia di persone come Pellegrini diretti alla Mecca si radunano a ogni lancio di un nuovo prodotto della società di Cupertino e io ho ricordi amici di certi ex colleghi migliori amici e compagni di corso ex proprio ex proprio tutto solo anche ex telefonini che addirittura hanno fatto dei video dei video nel momento in cui Insomma hanno passato la notte detto Vabbè siamo stati Stefano Benni ha detto la vita di una persona puntuale è un inferno di solitudini immeritate ecco mentre il proverbio un quello con cui ci andiamo a fare ci dice che fa come puoi non come vuoi Parole sante da dire anche un noto avvocato statista e Roger Io diciamo oggi Buona giornata a tutti voiNoi torniamo puntuali domani alla stessa ora sempre qui su queste frequenze Vi auguro davvero una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia a domani almanacco del giorno

