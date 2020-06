Almanacco del 19-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo arrivati a venerdì 19 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romualdo nome di origine germanica e tradizione Longobarda composto da Roma Gloria e valda comandante dice il proverbio Non è buono che non cerco ogni giorno di diventar migliore una pioggia Salman rushdie Francesco Moser e il proverbio l’abbiamo detto mamma abbiamo fatto gli auguri ai nostri nativi oggi e quindi tantissimi auguri alla bella e cara Valentina poi ancora Giuseppe Antonio e Addante a voi l’augurio di una meravigliosail nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 19 giugno del 1918 quando l’asso dell’aviazione italiana Francesco Baracca cadde colpito a morte sulle pendici del Montello 19 giugno 1919 ricordiamo il primo volo aereo senza scalo dall’America all’Europa i 2 Aviatori inglesi alcock & Whitney Brown raggiungono L’Irlanda da Terranova solo in 16 ore 12 minuti 19 giugno ma del 1999 il principe Edward a quarto figlio della Regina Elisabetta d’Inghilterra sposa Sophie rhys-jones fai una curiosità proprio il 19 giugno del 1910 ricordiamo in realtà La prima festa del papà non è legata alla figura di San Giuseppe distruzione della prima festa del papà ma una figura esemplare di padre veterano della Guerra di Secessione americana che allevò da solo pensa te sei figli un esempio da celebrare condividere con gli altri così penso figli a sonoradonna nel chiedere alle istituzioni di sfoghi nello stato di Washington l’ufficializzazione di un giorno dedicato alla figura del Papa la data avrebbe dovuto coincidere con il giorno del suo compleanno cioè il 5 giugno ma la ritardata comunicazione agli organizzatori fece slittare la festa alla terza domenica di giugno l’iniziativa non ebbe successo finì nel dimenticatoio fino agli anni 30 quando torno in Auge dando inizio a un fenomeno commerciale cresciuto negli anni e dopo numerosi tentativi respinti dal congresso degli Stati Uniti d’America la terza domenica di giugno diventa festa nazionale con una legge del 1972 firmata dal Presidente Richard Nixon ancora tutt’oggi viene rispettata non solo negli Stati Uniti ma in altri 46 stati tra cui Francia Gran Bretagna e paesi in Chi è va bene non chissà quanti di voi sapevano come era nata questa festa del papà ci lasciamo con un detto di Hamilton Navy dice le difficoltà non ti devono operarema incentivarti a continuare L’Aquilone si innalza Solo grazie al vento contrario bello bello bello bello questo dobbiamo dobbiamo veramente sistemarlo oggi Tantissimi auguri di buona giornata buon fine settimana ma noi torniamo anche domani sempre alla stessa ora sempre qui resta in nostra compagnia almanacco del giorno

