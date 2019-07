Almanacco del 19-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno venerdì 19 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Arsenio il grande diacono eremita dal personale latino Arsenio Sasso volta derivante dal termine Greco arsenico con il significato di virile maschio era ed è tutt’oggi uno ma alquanto che deve le sue fortuna il celebre personaggio creato dallo scrittore d’oltralpe Maurice leblanc detto Arsenio Lupin si adatta immediatamente a qualsiasi circostanza vuole essere famosa a tutti i costi non importa che mezzi devo usare per riuscirci in ore da più di quanto chiede è un idealista romantico dice che per la sua donna farebbe pazzie anche se ciò non sempre vero riguardo agli altri Indaga sulla loro vita privata cerca di conoscereTi prego cerca di migliorare con proposte professionali serie loro stato economico facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati questa oggi in particolare gli auguri di facciamo oggi a Patù inizio e a Mario a loro ea tutti coloro che compiono gli anni sappiate che il vostro temperamento ardente vi porta volta ad assumere atteggiamenti esasperati intransigenti che poi si ritorcono contro di voi per questo stato di cose Sia nel lavoro che amore dovrete Imparare a controllare l’impulsività e la passionalità che vi caratterizzano a diventare più riflessivi e se possibile anche un po’ più diplomatici il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 19 luglio 1992 ricordiamo la strage di via D’Amelio pochi minuti alle 5 del pomeriggio una tremenda esplosione note l’intera città di Palermo arrivano i primi soccorsi in via D’Amelio lo scenario terrificanti un inferno di fiamme morte distruzione che ti vorrei corpo ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino procuratura giùla Repubblica di Palermo e degli agenti della scorta che erano con lui ricordiamo Ovviamente anche questa questo triste anniversario Nobel magistrato simbolo della lotta alla mafia barbaramente ucciso davanti all’abitazione della madre pochi mesi dopo L’assassinio dell’amico e collega Giovanni Falcone il proverbio di oggi detto è un avviso salutare Vi auguro una meravigliosa giornata restate in nostra compagnia e ci vediamo domani l’almanacco del giorno

