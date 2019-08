Almanacco del 19-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno inizia una nuova settimana si parla di un rialzo delle temperature mai il 19 agosto Buongiorno da Francesco Vitale amici amiche Oggi la chiesa ricorda San Magno vescovo e Martire Chissà perché questo bagno perché vedevo è Antonello e Andrea Checchi che siete in ascolto sicuramente questa mattina vedevo delle foto sui social tutta gente che magna magna praticamente Questo è qualunque ed ora stiamo facendo un altro programma Non possiamo fare buono devo stare Buona Allora siamo buoni Vai facciamo gli auguri facciamo gli auguri in questo inizio settimana estivo e continuassero ancora anche i politici vedo che modo ci facciamo gli auguri a Franco e aTantissimi auguri tutti coloro che Oggi compiono gli anni Sappiate voi siete socievoli allegri e simpatici nei rapporti con gli altri date il meglio di voi e rivelate grande generosità successe carriera non mi interessano in modo particolare ma raggiungerete ugualmente una posizione solida lavorando in collaborazione con altri da vita affettiva è fortunata abile e serena il nostro viaggio nel tempo ci ricorda e ci porta nella storia di agosto del 1991 Il golpe in URSS ricordate l’URSS in contrasto con l’azione riformatrice avviata da Michael Gorbaciov perestrojka del 1987 alcuni vertici militari dello Stato mettono in atto un golpe l’obiettivo è quello di far saltare la firma del nuovo no trattato di unione che avrebbe trasformato l’Unione Sovietica in una federazione di Repubblica indipendente sotto un unico presidente di inizio settimana inizio mattinata tutti i mesi fa la luna ogni giorno se ne impara una vediamoimpariamo quest’oggi e poi me lo raccontate ci fermiamo qui Vi auguro una meravigliosa giornata cercate sempre di riposare bene il re state in nostra compagnia noi ci ritroviamo domani Ciao l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa