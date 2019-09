Almanacco del 19-09-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo a giovedì in brutta cosa gli avvocati una parte è di avvocati è Andrea ma bisognava pazienza Tanto buongiorno da Francesco Vitale Detto così sembra che ci abbiamo causa in corso non è che sono le persone si inventano le cose la sera prima quindi è che dobbiamo fare Ci va pazienza Buongiorno dicevamo da Francesco Vitale il nostro consueto appuntamento con la Almanacco e la nuova rubrica ci capiamo da soli Oggi la chiesa ricorda San Gennaro Gennaro patrono di Napoli Gennaro che deriva da ianuarius oltre a essere il nome del primo mese dell’anno nel calendario Romano designava anche giàDio delle porte dei passaggi degli inizi e delle fini nome tipico degli uomini liberi dei Liberti deve la sua popolarità al culto per il santo omonimo. patrono di Napoli Gennaro desidera mettersi in mostra farsi apprezzare per le sue doti di affidabilità eclettismo e senso pratico ama tutto ciò che misterioso la sua donna è la più bella e la più affascinante di tutte La seduce con frasi allegre etiche promettendole mare e monti e generoso di manica larga per cui conquista tutti con molta facilità e orgoglioso dei suoi amici ma con gli anni diventa solitario Tantissimi auguri belli belli tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri in particolare vogliamo fare a Lucrezia Alessandra e Stefano a tutti voi e con voi coloro che compiono gli anni sappiate che la vostra festa al vulcano alcune buone altre meno dovresti fermarmi a riflettere Quel tanto che basta per scendere il grano Dall’Oglio vi sarebbe di grande aiuto mi permetterebbe di raggiungere risultati più soddisfacentilavoro in amore v-create ben presto una famiglia che diventa il centro di tutto il vostro affetto il nostro viaggio nel tempo ci porta indietro nel tempo esatto fino alle 1 perché tutto è partito da quel 19 settembre 1982 Quando cominciamo utilizzare gli emoticons sui il cellulare sugli SMS le faccine due punti il trattino la parente avete capito e bene in una discussione su come esprimere il proprio stato d’animo online professor Scott fahlman ingegnere informatico della carnegie mellon University posto un messaggio con un codice formato da due punti trattino parentesi tonda chiusa da leggere ribaltato su un lato per sottolineare il tono ironico è quello che si sta dicendo nasce così la faccina l’emoticon nella sua versione classica quando ancora i cellulari non avevano tutti questi no sistemi di messaggistica Moderna vi dicevo vero che era il passo verso la rovina voi cosa ne pensatequella gran bella telefonata lo squillo lettino Ti penso chi ci ascolta dei più giovani dirà che stiamo delirando e Allora continuiamo Allora con il delirio con il proverbio di oggi che dice ti presto crede ben non vede Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto e restate in nostra compagnia l’almanacco del giorno

