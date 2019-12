Almanacco del 19-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a giovedì e il 19 di dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Fausto martire è San Bernardo patrono di Teramo proprio di pranzo andiamo a parlare un nome Germanico dalle antichissime origini deriva dal termine Bear Hair forte come un cinghiale un termine attestato per la prima volta che personale intorno al IX secolo nella forma di Bear sempre aperte le novità come filosofia di vita e non negarsi nulla sperimentare tutto evitare di cadere nella Trappola delle abitudini che frenano l’attività della mente l’amore per lui che di casa di abitudini di pensiero quando lo trova e felice perché Evita la noia facilmente si sposa però con una donna molto deciso e costante degli altri considerato uno che quando passa Lascia il segno perchécritico informato e soprattutto in prevedibile Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Argine gli auguri che vogliamo fare in modo particolare a Matteo a Massimo anche a Rita Tantissimi auguri a tutti voi tutti coloro che sono una di quei saggi sappiate che la vostra spontaneità l’allegria con cui vivete ogni momento della giornata vi fanno una persona simpatica e piacevole queste doti vi aiuteranno a lavoro dove dare il meglio di voi in professioni basate Sul rapporto con gli altri in amore vi occorrerà un po’ di tempo per imparare a essere un po’ più cauti e non fidarvi ciecamente della prima persona che passa a te vinco il il viaggio nel tempo ci porta in quel 19 dicembre 1974 quando ricordiamo il primo computer primo pc un’azienda americana Attiva nel settore dell’Elettronica lancia sul mercato La Altair 8800 era diciamo un come dire il primo personal computer realizzato da l’ideatoreRoberts era uno di quelli proprio primi primi primi processori Io di solito tutto ok caso poi dopo Ricordiamo anche comodo vedi Ricordati i compiti va bene un proverbio che vale più di mille parole la lingua cattiva macchia come l’olio d’oliva Buona giornata a tutti voi Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui Buon proseguimento ti ascolto almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa