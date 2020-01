Almanacco del 20-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno il problema iniziarla questa nuova settimana ci proviamo dai Buongiorno buon lunedì 20 gennaio Oggi la chiesa ricorda San Sebastiano patrono di Caserta sebastos termine greco indicante Un uomo Augusto venerabile era già presente a Roma con la forma latinizzata Sebastiano in epoca imperiale era un aperitivo destinata i personaggi più illustri votata l’amore la famiglia il difetto di parlare poco di sacrificarsi anche quando nessuno glielo chiede pur essendo attratto dal rapporto continuativo teme possa sopraggiungere con il tempo la noia È affascinato dalla donna che sia il tempo amante amica vuole apparire a tutti i costi particolari tanto da riuscire spesso incomprensibile chiuso anche a chi gli sta vicino da anni facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggiamici siete brillanti vivaci spregiudicati Guardate la vita con un occhio molto anticonformista Sia nel lavoro che in amore cercate più divertimento e la verità all’avventura che la stabilità è riuscita in genere Dunque ad affrontare la vita giorno per giorno senza pormi problemi per quel che vi riserverà il futuro con un po’ di fortuna che non manca mai di accompagnarvi riuscite a condurre un’esistenza piacevole spensierata e senza il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 20 gennaio 1752 iniziano i lavori alla Reggia di Caserta Belice Regis Felicitas populi era inciso sulla medaglia sotterrata dal re Carlo insieme alla prima pietra del nuovo Palazzo Reale un’opera destinata a diventare il simbolo di una città è patrimonio dell’umanità e noi ci fermiamo qui non senza rilasciato il proverbio un collo per San Sebastiano un’ora in più abbiamo Eh speriamo buonissima giornata a tutti voi l’augurio di un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempresu queste frequenze arrestate in nostra compagnia

