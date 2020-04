Almanacco del 20-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e buon inizio di settimana e lunedì 20 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’aniceto papà il nome Aniceto deriva dal nome augurale greco aniketos latinizzato in anicetus Che significa invincibile inconquistabile auguri di una pioggi o così insomma si fa per dire Joan Miro e del 1893 sono una pioggia insieme a lui Massimo D’Alema Carmen Electra e noi vogliamo fare tantissimi auguri in particolare a tutti i dati pioggia Gianni Tantissimi auguri Gianni che è diventato anche da poco papà è quindi doppi auguri anche in questo caso Ti facciamo gli auguri anche al’alba a Marta e ad Alessandro a tutti voi l’augurio di una meravigliosa giornata ovunque voi siate con la speranza sempre di guardare oltre un po’ di notizie che sono accadute il 20 aprile 1303 Bonifacio VIII con una bolla papale istituisce lo studio in Urbis overlappare Università della Sapienza di Roma nel 1964 sempre del 20 aprile esce dalla fabbrica Ferrero di Alba il primo vasetto di Nutella la crema spalmabile più diffusa al mondo il nome deriva dal sostantivo not nocciola fisso Ella poi aggiunto per ottenere un nuovo orecchiabile Pensate un po’ voi non te l’avevamo detto che il 20 aprile invece del 1992 Halloween Place Stadium si tiene il Freddie Mercury Tribute Concert i maggiori cantanti del panorama mondiale si riuniscono per celebrare l’indimenticabile front Man dei Queen il proverbio con cui ci andiamo a salutare è meglio misuradue volte che taglia è normale Vi auguro una meravigliosa giornata un buon inizio di settimana speriamo bene da noi piove diteci un po’ da voi come va Noi ci ritroviamo mentre Ho davanti a me un la foto La Nutella è bravo il signor Ferrero Altroché Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze in nostra compagnia almanacco del giorno

