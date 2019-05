Almanacco del 20-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno hai noi iniziano una settimana inizia il lunedì e il 20 maggio Buongiorno da Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda San Bernardino da Siena sacerdote noi ci piace Bernardina nome Franco deriva dal Germanico Berno Orsoni Tollo cavolaio hard valore di mercato di Forte dannoso coraggioso come un orso la discreta diffusione del nome si deve al Santo Senese che ne rese celebre la forma maschile e femminile comunque discretamente attestato alla saggezza di un anziano e l’allegria di uno spiritello senza prendere la vita con divertimento perché così facendo è convinta di tenere lontano la sfortuna non Desidera altro che un marito il suo uomo ideale deve soprattuttouno sguardo buono lei sta per fargli sperimentare una vita due molto vivace in tutti i sensi auguri a chi porta questo nome e facciamo anche Tantissimi auguri a tutti coloro che sono quest’oggi carissimi amici come voi potrebbe immaginare o non lo potete immaginare avete un carattere semplice detestate inganno non chiede altro che amore servita e tanti bambini dolcezza e simpatia vi facilitano nel lavoro e vi porto a essere sempre circondati da amici sinceri In amore si diretta a lungo prima di prendere una decisione definitiva ma poi costruire te quella famiglia unita essere che desiderate il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 20 maggio ma del 1873 quando Levi Strauss mi dice qualcosa Chi è David brevettano i blue jeans fedeli compagni di viaggio nella vita i jeans non conoscono distinzioni di età e di circostanze classici ho scambiati strappati bucherellati stretti a zampapiante con i bottoni con la zip non Tramontano mai Resistenza tutte le mode nella storia dei pantaloni più amati in assoluto c’è l’incontro della tradizione Tessile italiana il senso dell’avventura dei pionieri del west America vive jeans il proverbio dai a San Bernardino la fioritura del Lino Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui Vi auguro una meravigliosa giornata restate con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa