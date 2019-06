Almanacco del 20-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è giovedì e giovedì Buongiorno amici belli Henry trovati siamo sempre Ilary noi la mattina è qualcuno dirà Ma che ci avranno da urlare a quest’ora quando le persone ancora soprattutto oggi che c’è la seconda prova gli esami di stato e gli esami di maturità è visto ieri è come Com’è andata bene con che prima prova e parliamo di altro oggi la chiesa amici intanto Buongiorno io sono Francesco Vitale saluto come sempre tutti voi oggi la chiesa ricorda San Silverio papà patrono di Frosinone e le Beate Mafalda sancia e Teresa del Portogallo Che vuol dire che si ha ansia Ma parliamo di Mafalda si è un nome portoghesederiva dal termine Matilde composto da Maps forza unito achilles combattimento notato nel francese mazout ma ho ripreso dai Portoghesi come Mafalda a causa della aspirata mafaldas assumersi le proprie responsabilità senza sentirmi troppo il peso perché ritiene che sia l’unico modo per evolversi spiritualmente e materialmente è portata L’ordine si rapporta con gli altri con espansività il tuo uomo è un po’ diffidente per cui tende a controllarlo informandosi spesso di cosa fa che cosa pensa tollerante magnanima è tremenda quando perde le staffe a un profondo senso della solidarietà e si fa in quattro per chi ha bisogno del tuo aiuto morale Tantissimi auguri a tutti pergoletti e tutte le barzellette che sono nati quest’oggi noi in particolare gli auguri oggi li facciamo alla meravigliosa Arianna auguri Arianna a te e a tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che voi legati ai genitori alla tradizione all’infanzia che considerate la vostra età del Lavoro prolungate più possibile la vostra permanenza in famiglia quando vieni amore a te peròstupido per il gran parte trovate nel matrimonio una nuova felicità nel lavoro siete molto creativi e potete riuscire nelle professioni legate alla musica Tantissimi auguri il nostro viaggio nel tempo porta in quel 20 giugno ma ha delle 2001 nasce la wikimedia Foundation fondatore della nota enciclopedia online Wikipedia decise di dar vita a una fondazione senza fini lucro che incoraggia se la crescita di contenuti liberi cui tutti avrebbero dovuto avere accesso gratuito il proverbio quello con cui ci andiamo a salutare il frutto colto verde ogni virtù per Buona giornata amici dai che il weekend è vicino non ne possiamo più ma ce la faremo Dai buon proseguimento di ascolto e arrestato in nostra compagnia o A proposito un saluto agli amici che ci stanno ascoltando dal pullman Anzi dovremmo dire all’autista che ascolta solo noi al mattino Cioè praticamente la giornata non è la stessa cosa se non ascolta solo noi la nostra musica e le nostre chiacchiere la nostra informazione quanto midilungarmi è Andrea che si trova sulla Salerno Reggio Calabria direzione Catanzaro ci provo e vediamo se oggi batti un colpo è un salutissima poi chiedere ma Tiziana di dirci il tuo nome è bravo che Lavoro impegnativo portare tanta gente al lavoro in viaggio Oggi siamo così buona giornata è sveglissimo benissimo sveglia nostro Andrea Mi raccomando Buona giornata Noi comunque torniamo domani sempre qui sempre la stessa ora Ciao l’almanacco del giorno

