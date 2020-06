Almanacco del 20-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno che siamo arrivati a sabato 20 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San cubano cerdote Ostra gobano Roger e non lo sappiamo Qui non è gobano è la forma italianizzata italianizzata del Francese Cobain non è di origine gaelica e dalla etimologia sconosciuta Vabbè quindi praticamente va bene sono nati oggi Lionel Richie John Taylor e Nicole Kidman Insomma un bel trittico di di festeggiamenti noi vogliamo anche oggi far arrivare i nostri auguri nostro pensiero anche a tutti i nati siete sempre tantissimi No in particolare dei Poohti vogliamo fare a da Rihanna Tantissimi auguri Arianna e buona giornata anche a te e poi e poi il nostro viaggio nel tempo 20 giugno del 1214 l’università di Oxford riceve il suo statuto è la più antica università del mondo anglosassone insieme Cambridge tra le più prestigiose d’Europa 20 giugno 1837 appena diciottenne sale sul trono britannico la regina Vittoria inizia l’epoca cosiddetta vittoriana e 20 giugno 1979 Nilde Iotti la prima donna esser eletta Presidente della Camera dei Deputati ancora ancora essere sempre il 20 Giugno ma nel 2001 siamo proprio dietro casa quando nasce wikimedia Foundation Jimny Way secco fondatore della nota enciclopedia on-line Wikipedia decise di dar vita a una fondazione senza scopo di lucro che incoraggia se la crescita di contenuti liberi Contu Chicco in cui con cui tuavrebbero dovuto avere accesso gratuito la wikimedia Foundation in pratica si sostiene grazie alle donazioni dei suoi utenti donazioni del tuo volontari il proverbio Nicolò Peccato confessato e mezzo perdonato dipende dal peccato Eh però è che funziona proprio così in automatico Noi qui Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali puntuali puntuali come se non ci fosse un domani direttamente la prossima settimana a partire da lunedì Vi auguro una meravigliosa giornata e un buon proseguimento ti ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno

