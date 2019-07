Almanacco del 20-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è sabato 20 luglio Buongiorno dalla stazione da Francesco Vitale in studio oggi la chiesa ricorda sant’aurelio vescovo e Sant’Elia profeta proprio di lì andiamo a parlare da elohim jahvè antichissimi Termini ebraici significa Dio è jahvè il greco biblico Elias personale diffusi in epoche remote che ritroviamo praticamente senza varianti nelle versioni latine eclesiastica Elias e nel governo Elia echi biblici riportano all’omonimo primo profeta di Israele nato verso il decimo secolo avanti Cristo rapito da un carro di fuoco e portato in cielo è un artista interiormente agitato ha poca pazienzaferma riflettere solo dopo aver commesso più volte lo stesso errore e ha tirato dalla donna socievole brillante spiritosa cordiale portata viaggiare con e come lui cerca Qualsiasi pretesto anche canale per attaccare il discorso e farsi conoscere o riconoscere facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare non gli auguri oggi li vediamo fare ad Andrea augurissimi Andrea a Gabriele e Annalisa a voi A tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che siete appassionati liberi coraggiosi tutto potete sopportare tra dover dipendere da qualcun altro era adorati viaggi il mare i cambiamenti la vostra vita sia professionale che affettiva sarà molto movimentata ma se seguirete il vostro istinto e la vostra creatività i successi e le soddisfazioni non mancheranno andiamo a prendere il nostro il nostro viaggio andiamo a prendere qualcosa di lontano era il 20 luglio ma del 1969 è l’uomoArca sulla luna ha toccato entusiastiche annuncio del conduttore televisivo Tito Stagno comuni che telespettatori che l’11 ha toccato il suono lunare alle 22:17 ora italiana il nostro proverbio Pan di sudore a gran sapore Noi ci fermiamo qui Un saluto allo sveglissimo del sabato Andrea salutiamo anche Lorenzo Oggi è che vedo in giro con tanti eventi eh mi raccomando Lorenzo Comportati bene salutiamo anche Dino salutiamo Antonello il nostro pusher musicale Livio anche Paola oggi Oggi vi porto è avvocati a parte buona giornata Noi torniamo lunedì Buon fine settimana e rimanete in nostra compagnia l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa