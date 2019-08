Almanacco del 20-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e vi sentite come vado ad aprire Iniziamo bene ed è martedì il 20 di agosto Buongiorno amici cari da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle Abate un nome Franco dall’affascinante etimologia che lo vede derivare dal Germanico Berno Che vuol dire orso unito a Dardo valoroso vero coraggioso come un orso questo antichissimo nome Barbaro è grande diffusione grazie al Santo che loro celebre a prende più dalle esperienze dirette della vita che da libri per cui anche se studiose meditativo non rinuncia a viaggiare a cambiare spesso città è attratto dalla donna in grado di fare di sperimentare un erotismo raffinatouna che dice molto e parla poco con gli altri e tenero e sincero con un grande cuore si affida completamente a persone più sagge di lui che lo circondano di effetti e lo rassicurano cominciamo così vi mattina ci facciamo davvero del male o una valanga di auguri oggi è allora tantissimi auguri di facciamo ad Antonella Mercedes Eleonora Alessandra Ma Cristina ma veramente ragazzi Siete proprio anche Gianna auguri Gian che poi sono vero nome in codice Quanti quanti ne siete oggi è Tanti auguri a tutti voi tutti coloro che Oggi compiono gli anni e voi tutti che siete nati quest’oggi sappiate che siete pure molto fortunati riuscite in tutto ciò che fate Che bella giornata oggi o Può solo migliorare coraggio determinazione vi permettono di raggiungere importanti obiettivi nel lavoro disponibilità e generosità fanno sì che voi siate sempre circondati da persone che vi stimo e vi vogliono bene in amore Poi potete contare su un rapportodensità è Destinata a durare tutta la vita il viaggio scientifico che facciamo oggi nel nostro consueto Viaggio nel tempo ci porta in quel 20 agosto ma del 1858 Darwin espone la teoria sull’evoluzione sui proceedings della linea Social Social si dice Andrea è Society di Londra la più importante associazione del mondo per lo studio e la diffusione della tassonomia e della storia naturale che cos’è la tassonomia Andrea forse viene il pubblico manoscritto del naturalista Alfred Wallace insieme ad alcuni brani del manoscritto di Charles Darwin che anticipa Come dicevamo la teoria per selezione dell’evoluzione per selezione naturale scienziati i miei il proverbio di oggi con cui ci andiamo a salutare e sorridi a tutti quanti non vietro Madmi dai un bellissimo sorriso io voglio salutare anche la nostra amica Tiziana che proprio questa mattina ci ha mandato un bellissimo messaggio che ci aiuta a capire meglio no respiriamo senza affanni proprio Avete presente non le i pensieri e con cui dobbiamo magari ogni giorno un pensiero con cui iniziare la giornata Ecco quello di oggi proprio 20 agosto respiriamo senza affanni abbiamo bisogno realtà dovrebbe essere un po’ tutto l’anno ma c’è bisogno un po’ anche di ritrovare in questo in questo senso un po’ di tranquillità anche in estate anche al 20 agosto Lo so lo so Antonello Ho sforato ci fermiamo qui il nostro appuntamento con Almanacco con anche frase di dire di di saggezza torna torna domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate in nostra compagnia Buona giornatal’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa