Almanacco del 20-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno ed è mercoledì 20 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’edmondo Martire deriva dall’antico termine sassone composto da ricchezza e mondo protezione nel significato di protettore di beni colui che protegge i beni diffuso nell’Europa del Nord fin dal Medioevo in Italia soprattutto grazie opere quali il Re Lear di Shakespeare o il conte di Montecristo di Dumas è un grande giocatore che cerca sempre di vedere il lato positivo della vita quando si trova di fronte a situazioni gravi tenta di sdrammatizzare avere passioni che possono durare una vita intera non tradisce mai la sua donna Anzi lei è fedele anche quando si sente trascurato talvolta sente la necessità di reprimere le sue emozioni perché si trovacontapersone che te me lo possono ingannare facciamo tantissimi auguri a tutti voi che siete nati quest’oggi in particolare non gli auguri oggi li vogliamo fare a Simone e a Vito tantissimi auguri a tutti voi è l’augurio davvero di una meravigliosa giornata voi A tutti coloro che sono nati sappiate che nonostante un’innata riservatezza sapete ispirare il vostro fascino sottile vi porta ad avere grande influenza sugli altri nella professione siete adatti a lavori di ricerca e catalogazione che richiedono acutezza concentrazione metodo in amore brillate l’onestà infedeltà il vostro partner può contare sul vostro appoggio in qualsiasi circostanza il nostro viaggio nel tempo ci porta la nuova giornata di oggi e sapete ce ne sono tante nel corso dell’anno oggi 20 novembre Ricorre la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si celebra20 novembre pensate dal 1989 in quasi tutti i paesi del mondo la ricorrenza commemora la data in cui l’assemblea generale delle Nazioni Unite approvo la convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia per la tutela dei minori e andiamo a salutarci amici belli con il proverbio di inizio Giordano giornata si mette già appetito A quest’ora è caldarroste e vino nuovo pancia ti metto alla prova e poi dopo mi dite perché vabbè non proverbio che fa la rima e c’è va bene Buona giornata a tutti voi Noi torniamo anche domani Eh sì sì sempre qui sempre alla stessa ora in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa