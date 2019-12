Almanacco del 20-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno di Siamo arrivati a venerdì 20 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa San Domenico di silos Abate Domenico deriva dall’aggettivo latino Dominicus che in età Cristiana assunse il significato di consacrato al signore divenuto nome proprio nel IV secolo fu imposto nel Medioevo i bambini nati di domenica come lode al Signore molto diffuso in Italia soprattutto al sud ha una tendenza all’ordine che lo rende meticoloso e perfino Pignolo sia sul lavoro che nella vita privata cordiale gioviale ma spesso guidare dalle emozioni in amore a alte aspettative la sua compagna deve fare i conti con una donna immaginaria che egli ha in mente la quale nessuna vista la perfezione riesce assomigliare è così la partespesso abbandona il campo lasciando lo stupito a chiederti cosa sia successo facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati che sposi gli auguri vogliamo fare a Martina Serena e alla tantissime pure tutti voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che lavora il centro della vostra vita siete attivi instancabile molto creativi potrete occuparvi di scienza commercianti kit a volte la vostra impazienza vi trascurare i consigli degli altri compresi quelli che sarebbe invece bene ascoltare in amore dovete imparare a essere più disponibile riservare più tempo e attenzione al partner il nostro viaggio nel tempo ti porto in quel 20 dicembre 1971 nasce fondazione Medici Senza Frontiere un’equipe di medici di camici Bianchi dalla comune esperienza in disumani teatri di guerra in contesti sconvolti da cataclismi decise di inaugurare una nuova era della medicina Umanitaria dando vita in Francia questa organizzazionegovernativa che non avesse confini nella sua azione il proverbio con cui ci andiamo a salutare questa mattina se prima di Natale falabrina riempi La Madia di farina Buona giornata buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali ma proprio puntuali puntuali anche domani sempre lo stesso ora ce lo dobbiamo ricordare Roger Speriamo somma di ricordarcelo sempre ora Sempre su queste frequenze buon proseguimento di Ascolta almanacco del giorno

