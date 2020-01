Almanacco del 21-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno martedì 21 gennaio Buona giornata amici amiche da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Agnese vergine e Martire dal greco a me pure Agnese è un nome molto usato gel epoke classica proprio per il suo significato considerato anticamente quasi un segno propizio si diffuse ben presto ai primi cristiani Aire convinzioni rigide che poi a contatto con la realtà riesce a cambiare Seppur con fatica ha bisogno di parlare di stare sempre insieme agli altri Le sarebbe congeniale un partner amante della famiglia del focolare domestico costante disponibile ma spesso si imbatte in uomini che pensano soprattutto al lavoro le sue riflessioni maturano più dalla lettura di libri che dalle esperienze personali teme tradimenti per cui è portatamolto attenta nella scelta del partner delle amicizie facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi voi amici belli amiche meravigliose siete molto anticonformiste combatte tenacemente che si forma di pregiudizio le vostre battaglie in difesa dei diritti individuali della Libertà vi procurano molta ammirazione di avete ottime possibilità di riuscita nel campo giuridico politico sindacale in Amore siete fortunati le vostre relazioni sono in genere assai gratificanti Ma questo non basta per farvi rinunciare alla libertà che amate tanto il nostro viaggio nel tempo ci porta lo sport per il 21 gennaio 1951 domenica quando arriva il 13 al Totocalcio quote più elevate nei concorsi popolari la scheda 13 mi porterà fortuna proprio questo messaggio accattivante agli amanti della storica schedina annunciato che da quella domenica se verranno portarti a casa l’intero montepremi dovranno indovinare 13 risultati non più 12 una piccola grande risoluzione rivoluzione Nel mondo dei pronostici della LigueDestinata a durare oltre mezzo secolo il proverbio di oggi a Sant’Agnese la lucertola per il Maggese tirate fuori il Maggese forza su salutiamo Dino saluto oggi anche Andrea è che non è più sveglissimo al mattino Comunque vabbè Quello è un problema suo salutiamo anche il nostro Antonello Lorenzo Siete in tanti Emmanuel Buona giornata anche a te a voi a tutti quanti l’appuntamento per domani la stessa ora sempre qui su queste frequenze fate i bravi almanacco del giorno

