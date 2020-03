Almanacco del 21-03-2020 ore 07:30

almanacco del giorno ed è sabato 21 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Benedetta facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che portano questo nome benedictus è il participio passato del verbo latino benedicere ovvero Benedetto da Dio ebbe larga diffusione sempre alle prime comunità cristiane oggi sta tornando nuovamente in Auge Anche se spero in una grossa vincita che un giorno la renderà ricca e perché no famosa sa lavorare con costanza ed entusiasmo ai progetti di tutti i giorni è mica tu però eh vabbè insomma Vabbè le sue relazioni con gli uomini si basano sull’ amicizia si è una buona amica sulla collaborazione più o meno sì quindi sai creare un rapporto di coppia aperto che le suela invidiano la sua presenza da una nota di vivacità la compagnia Infatti le sue frasi ambigue sembrano nascondere un segreto che non rivelerà mai a nessuno come tacitus Vabbè però noi non diciamo niente Rimane tra di noi prima Benedetta Matti ti facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare gli auguri per il compleanno Li vogliamo fare a Vincenzo Tantissimi auguri Vincenzo Eli vogliamo fare anche a Federica a voi A tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che avete uno spiccato senso pratico ottime capacità organizzative la vostra mente sistematiche analitica vi predispone allo studio matematica dell’ingegneria dell’Elettronica siete fin troppo sicuri di voi stessi a volte il vostro comportamento sfiora Largo Lanza l’arroganza Che cos’è la corazza l’arroganza procurandogli antipatie possono ostacolare viene la riuscita professionale potrete avere molti amori Malavolta l’estrema Indipendenza vi impedirà di vivere stabilmente con qualcuno il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel ventomarzo del 1956 ricordiamo la prima attrice che ama ricevere l’Oscar Anna Magnani tre più grandi di Hollywood e andiamo a chiudere subito con il proverbio di oggi non carine se le gemme fan cucù L’inverno non c’è più è perché mi è arrivata la primavera e va bene Buona Primavera a tutti buona giornata a noi torniamo puntuali lunedì sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze questo streaming è molto molto molto ancora di più restate in nostra compagnia e buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

