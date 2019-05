Almanacco del 21-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è martedì 21 Maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda il Beato Ludovico deriva dall’antico Franco o Franco nel composto da Gloria fama Davide battaglia con il significato di valoroso in combattimento Entrate che si da il primo Medioevo si è diffuso anche sull’onda del prestigio di vari imperatori così chiamati con diplomazia riesce sempre a dire le cose come sono nella realtà pensa di essere nato per stimolare nuove esperienze di lavoro in equipe se le donne lo amano e felice se non lo sa ma non ne soffre perché vive bene anche da solo soprattutto sei già un figlio non sopporta le Minzoni neppure dei grandi rivelazioni perché vuole arrivare da solo a comprendere la verità e a proporre una soluzionefinale dei problemi facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Tantissimi auguri davvero e noi in particolare oggi facciamo a Irina li facciamo al lino e a Enrica Tantissimi auguri a ciascuno di voi Voi che scrivevi questo oggi avete un temperamento Forte e deciso pertanto in tutte le situazioni della vita avete un ruolo attivo ed energia lavoro raggiungere ben presto il successo nella vita affettiva però dimostrato è troppo duri e rischia di provocare incomprensioni Rotture impara a essere più disponibili e non ve ne pentirete pronti per il nostro viaggio nel tempo andiamo in quel 21 maggio del 1927 Lindbergh completa la prima trasvolata Atlantica senza scalo da New York a Parigi attraverso l’Atlantico nuvoloni interrotto verso la leggenda del Progresso con l’impresa dell’aviazione del giovane pilota americano che entra nel vivo. in questa stagione d’oro dell’aviazione che da quel momento conobbe uno sviluppo incontenibile nel trasporto civile e per scopiquella pagina storica può anche un fenomeno mediatico di massa che trasformò il protagonista in una vittima della sua stessa popolarità e noi ci andiamo a salutare con il proverbio di oggi lampa la scampa se tuona d’amante Ecco ora andate voi tutte le interpretazioni possibili Noi ci fermiamo qui Vi auguro una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo domani e so che Andrea adesso darà la spiegazione di questo proverbio Buona giornata e buon proseguimento di ascolto l’almanacco del giorno

