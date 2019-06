Almanacco del 21-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno ci siamo arrivati a venerdì 21 giugno in anche l’estate se vogliamo avere un buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Luigi Gonzaga e i santi Rufino e Marzia Martin e noi che andiamo a riesumare dal nostro repertorio Marzia che deriva dal latino marzio’s antico gentilizio Che significa dedicato a Marte Grazie personaggi storici quali Marziale Marciano entro in uso come personale la versione femminile ancora discretamente a testa tabella dotata di senso estetico cura molto il suo corpo e vado ad aprire sempre di un’eleganza un po’ mascolina e pratica interiormente moltosi compiace di avere una famiglia da accudire un uomo da seguire ovunque perché portato per la vita mondana e politica usa la sua voce imperiosa per infortunio nel riportare la regione di amici Quando litigano per motivi frigoli osseri facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Insomma solo Chiama Marzia e gli facciamo il nostro Steve Tantissimi auguri oggi compie gli anni e a tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete motivi sensibili disponibili verso gli altri correte a volte il rischio di essere ingannati da chi ha Meno scrupoli voi per evitare delusioni frenetico entusiasmo valutate con attenzione alle persone che vi circonda otterrete successo nel lavoro e serenità in amore il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 21 giugno 1948 nasce il 33 giri è preistoria per alcuni ascoltatori vero in principio fu 78 giri prima evoluzione commerciale del disco fonografico inventato nel 18094 da tedesco Emil Berliner con il long playing Questo era il LP si introduce la possibilità di incidere più brani su entrambe le facce del disco e qui insieme Comincio ad essere definito album ancora oggi utilizzato insieme ad acronimo LP per supporti moderni come il CD la dicitura 33 giri ovviamente derivava dal fatto che il disco veniva riprodotto a una velocità di 3 giri al minuto un anno più tardi solo nel 1949 ci fu il primo single a 45 giri informato che decreta il successo di boxe lanciati dalla Burdi zero dopo la Seconda guerra mondiale e la concorrenza delle musicassette che erano comparse a partire dalla metà degli anni sessanta il 33 giri definitivamente in pensione Con l’avvento del Compact Disc e della tecnologia digitale anche se anche se dobbiamo dire stanno ritornando è perché sono i grandi esperti fonici e confermano che la vera qualità della musica e comunque quella del 33manovra la musica Ecco in questo senso proverbio dai luna nuova tre giorni in prova Vorrei proprio vedere il nostro Andrea come se la cava coi 33 giri LP Enzo nei nostri ricordi se ci pensiamo giusto denso ma è mica solo Andrea va bene noi lo salutiamo qui ci salutiamo Quindi diamo appuntamento domani sempre alla stessa ora sempre qui su questo nostro viaggio musicale non solo restate con noi l’almanacco del giorno

