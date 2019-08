Almanacco del 21-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è mercoledì 21 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pio decimo papà e noi parliamo del femminile Pia che deriva dall’aggettivo latino più spia che designava sin dall’antichità colui che compiva il proprio dovere rispettare e onorare gli dei è una discreta diffusione anche tra i cristiani come attestano i numerosi Santi e Sante presenti nel martirologio tenda crearsi un mondo ovattato tutto suo dove Regnano leggi stabilite con cura da lei e le verità personalizzate in una particolarissima visione della vita e della realtà che la circonda all’inizio non dà importanza al giudizio altrui né alla vita amorosa poi timorosa di rimanere isolafinisce col aprirsi al prossimo con il trovare il giusto equilibrio tra castelli in aria e quotidianità facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri di andiamo a fare dritti dritti a Gianni Emanuele Roberto Gabriele Armando a voi e a tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che sembrate quasi che voi facciate di tutto film non essere notati e la vostra unità Italia Flavia anche quando è successo a portata di mano Pensate un po’ la modestia è una bella cosa ma Cercate di non esagerare sprecando l’intelligenza Lo spirito critico è la sensibilità che la natura via Donato usate un po’ di più è che andrà meglio anche in amore il nostro viaggio nel tempo e artistico 21 agosto ma del 1911 ricordiamo il furto della Gioconda al Louvre tutto è pronto per il furto del secolo Vincenzo Perugia trentenne decoratore originario di dumenza nel Varesino ha scelto di entrare in azione la mattina di lunedì 21 perché il giorno di chiusura del Louvre si crea prima un alibi perfetto trascorrendo la sera primacompagnia di amici a suonare il mandolino pensate al caffè Rubik Rubik il quartiere italiano di Parigi è stimolare Pensate un ubriacatura ubriaco leggerlo Quindi figuriamoci va bene il proverbio quello di oggi non mi fermo qui audacia ti porti il buon senso ti scordi che non è una minaccia Enzo ma è un augurio quindi questo senso bisogna anche essere un po’ audaci è che ne dite non entriamo in politica oggi anche già la giornata è piena Vi auguro una meravigliosa giornata ma noi torniamo puntuali domani se stesso ora Sempre su queste frequenze restate in nostra compagnia l’almanacco del giorno

