Almanacco del 21-09-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno ed è sabato 21 settembre Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Matteo vero vero vero Matteo deriva dall’ebraico materia composto dimata othonoi avvio significato di dono di Dio viene latinizzato poi in Matteus è una sorta di previgente che possiede antenne particolarmente sensibili con cui captare sensazioni di chi lo circonda e degli avvenimenti in amore passionale un po’ ti danno e rimandare a scelta definitiva finché per caso non incontra la donna che decide per lui di solito si fida del suo intuito della prima impressione riesce a cogliere i più intimi segreti degli altriliberandosi a volte troppo invadente Ma poi chiede scusa e sta Come farsi perdonare facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in una particolare gli auguri li facciamo a Livia Giorgio Gianfra Ernesto è Alessandro a voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete dotati di grande sensibilità induzione nostro lavoro è basato sullo studio e ricerca e grazie all’impegno l’intelligenza potrebbe molte soddisfazioni in amore la vostra timidezza che vi porta spesso a chiudermi in voi stessi può essere scambiata per indifferenza se imparerete essere più spontanei comunicativi non tarderà a trovare chi vi apprezza come meritate il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 21 settembre 1924 viene inaugurata la prima autostrada del mondo Vittorio Emanuele III Impero inaugura Lainate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese e il primo tratto della Futura Autostrada dei Laghi la prima autostrada pensate a pedaggio della storiail proverbio con cui ci andiamo a salutare una volta si perdona la seconda si bastona è c’è chi è già superato altro che la seconda qui Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali lunedì sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

