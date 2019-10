Almanacco del 21-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno la proviamo iniziare la nuova settimana queste torta e io ve lo dico eh io ho guardato un attimo in agenda Mamma mia ragazzi Ragazzi Buongiorno amici amiche Ben ritrovati da Francesco Vitale Oggi è lunedì Iniziamo una nuova settimana il 21 ottobre la chiesa Ricorda i santi le Orsola e compagni Martiri Orsola da Ursus nome latino indicante orso come personale ebbe larga diffusione sin dall’epoca romana in solitudine lavoro idee organizza il lavoro rende Lucente la frase quando finalmente si sente a posto va in cerca di avventure nuove emozioni L’amore nasce per caso in situazioni molto romantiche finisce per la prepotenza propria o dell’altro si imbatte Infatti uomini cheniente cercano di sottometterla alla sensazione che la sua velocità non si è mai completa ha una particolare predilezione per la gente nuova legata al mondo dello spettacolo e noi andiamo a fare tantissimi auguri oggi a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri li vogliamo fare arrivare a Francesco Fabiana e Sergio a voi tutti coloro che siete nati quest’oggi Sappiate amici belli che siete indifesi sensibili a volte per riprendervi potete diventare aggressivi non controllare le vostre reazioni creare soprattutto sul lavoro situazioni di tensione che vi angustiano più del dovuto in amore Le cose vanno molto meglio provate ben presto la persona che cercate di cui potete fidarvi il nostro viaggio nel tempo è un po’ storico televisivo andiamo a finire in quel 21 ottobre del 1996 ricordiamo la prima puntata di Un posto al sole e si è sulla collina di Posillipo affacciato sul mare sorge Palazzo Palladini residenza storica dell’omonima famiglia 3Dsenti della città l’ultimo discendente Nobile conteggia Come muore dopo aver fatto testamento lasciando la terrazza alla figlia naturale Anna che ha avuto con la sua governante questa la trama del primo episodio di Un posto al sole un’opera praticamente interamente prodotta in Italia la prima soap opera prodotta. dal centro di produzione Rai di Napoli e che ricordi eh mi è passata di acqua sotto i ponti il il proverbio Nicolò dell’oca mangiarne poca perché Andrea poca mangiato Vabbè me lo spieghi Noi ci fermiamo qui in via auguro un buon inizio di giornata e torniamo ovviamente puntuali domani sempre qui alla stessa ora buon proseguimento di ascolto e soprattutto facciamoci coraggio Buon inizio di settimana

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa