Almanacco del 21-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno ed è giovedì 21 novembre buona giornata amici amiche da parte di Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda San Gelasio primo papa e anche San Romeo San Romeo e noi paghiamo anche di Romeo dal greco Rom iOS latinizzato in Romeo era un termine indicante un 1 Roma un romano divenne Quindi il soprannome per tutti coloro che almeno una volta si erano recati in pellegrinaggio a Roma per altre origine Greco Roma Forza robustezza abbagliato dalle apparenze ha deciso non ha sempre ben chiaro quale sia il modo migliore per ottenere ciò che vuole si innamora di donne molto eleganti e belle preferisce le straniere perché da loro a prendere nuovi modi per manifestare l’amore anche se Fedele agli amici la suanon è mai totale è un po’ chiuso e non dice volentieri ciò che lo emoziona veramente facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi le vostre capacità intuitive una nota intelligenza analitica vi mettono in grado di risolvere qualsiasi reflusso problema nel lavoro date il meglio di voi quando affrontate situazioni complesse e difficili all’amore dedicate poco tempo ed energie Se amate la solitudine cercate di cambiare atteggiamento date di più a chi vi è vicino il nostro viaggio nel tempo in questo 21 novembre ci porta al 1975 Quando esce a night at the opera dei Queen loro quarto album che consacra ho detto album di Edoardo che consacra la band britannica Nel panorama del rock mondiale proprio la celebra Bohemian Rhapsody che tanto no sta facendo adesso rivivere un po’ lasuccessi dei Queen è il primo videoclip della loro storia musicale il nostro proverbio con cui ci andiamo a salutare se la collina mette il cappello compra il mantello Buona giornata a tutti voi Noi torniamo domani sempre alla stessa ora sempre qui perché il nostro viaggio continua restate in nostra compagnia almanacco del giorno

