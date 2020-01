Almanacco del 22-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno ed è mercoledì 22 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Vincenzo Martire termine deriva dal latino Vincenzio un soprannome molto diffuso negli ambienti cristiani con il significato di vincitore derivano dal participio Vincenzo vincentis quindi vincente facile cambiamenti d’umore da fantasticare sulla realtà anche se poi risulta essere più concreto di quanto lui stesso Non immagini tende a vivere l’amore con gioia e spensieratezza senza farti nessun tipo di problema è un uomo di cuore conformi ma non moralista neppure rigido viene attratto molto dalla generosità della partner con gli altri e schietto e bonario facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi voi siete molto indipendenti e raramentebisogno degli altri le vostre energie sono tutte concentrate sullo studio sulla ricerca e sul lavoro e nel campo delle Scienze il vostro lavoro ideale ma anche la vita vi porterà svolgere un altra professione potrete grazie al nostro critico la vostra concentrazione conseguire buoni risultati in Amore siete fedeli romantici ma forse un po’ troppo esigenti il nostro viaggio nel tempo e ci porta in quel 22 gennaio ma del 1944 ricordiamo gli alleati che sbarcano ad Anzio proprio nella notte del 22 gennaio l’esercito alleato diede vita un’imponente operazione militare che si rivelò ben più ardua del previsto a causando migliaia di perdite tra le fila dei liberatori lo sbarco di Anzio nel Lazio noto anche come operazione chango viene ricordato come una delle fasi drammatiche della Seconda Guerra Mondiale combattuta sul territorio italiano il proverbio un coro con cui ci andiamo a salutare se può ti ha luna calante avrai uva abbondante Vi auguro una meravigliosaun buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia noi ci sentiamo domani Ciao almanacco del giorno

