Almanacco del 22-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e sabato 20 aprile Buon giorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda a Sant’Agnese da Montepulciano e anche Santa Sara Martire potevamo parlare di Agnese Invece noi parliamo di Sara che deriva dall’ebraico Sara principessa già diffuso tra gli assiro-babilonesi come sarà latinizzato in sala è ancora oggi attestato con questa forma sicura di avere sempre ragione si lascia convincere dalle buone maniere destinato ad avere successo Perché costante facile Alle sbandate ritorna presto sui suoi passi cerca un uomo sposato amico fedele il più possibile somigliante ala sua creatività vulcanica esplosiva la porta trasformare ad abbellire ogni cosa usando pennarelli matite quasi fossero bacchette magiche da stabile saggia ha sempre un gruppo a cui fare riferimento con cui discutere di politica di riforme di movimenti sociali alternativi e Sappiate pure che adora i gatti eh avevate adora i gatti era così così sono bisogna pazienza Come si dice carissimi amici stavo dicendo Facciamo carissimi amici facciamo gli auguri a tutti coloro che sono nati in questo giorno voi avete una vita interiore e stimolante siete attratti dei Misteri della psiche inclusi quelli che hanno a che fare con il paranormale è che con i misteri della natura e di questi vostri interessi potresti fare la vostra prof non sempre le cose saranno facili qualche volta dovrete superare delle difficoltà pratiche la serenità non verrà mai meno e col tempo Terreti riconoscimenti che vi spettano in Amore sieteanticipi vostri sogni saranno coronati da un incontro felice il nostro viaggio nel tempo invece ci porta in quel 20 aprile del 1964 Ferrero produce il primo vasetto di Nutella nasce come dolce dei poveri nel pieno dei favolosi anni 60 e in poco tempo mezzo mondo si accorge di non poterne più fare a meno scatenando un fenomeno sociale che non conosce declino dal cinema alla letteratura in tanti renderanno omaggio alla Nutella quale eccellenza del made in Italy e simbolo intergenerazionale di puro edonismo ne sappiamo qualcosa anche noi vero il proverbio un colpo di questa mattina Eccolo qui con estati bocca A6 Giova è poco costa Noi ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e tantissimi auguri di buona Pasqua noi ci ritroviamo però a Pasquetta e quindi ci ritroveremo nuovamente gli auguri Buona giornata è arrestata in nostra compagnial’almanacco del giorno

