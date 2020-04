Almanacco del 22-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno mercoledì 22 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa di San Leonida martire Il nome Leonida viene dal nome greco Leonida se rappresenta il patronimico del nome Leon che significa Cioè discendente di Leone sono nati oggi Rita Levi Montalcini Simona Izzo e caga E noi pure vogliamo fare i nostri auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ne particolare oggi noi vogliamo fare a Salvatore Tantissimi auguri Salvatore Un abbraccio sempre pieno d’affetto facciamo il nostro viaggio nel tempo in questo 22 aprile nel912 la Pravda l’organo del Partito Comunista dell’Unione Sovietica Inizia le sue pubblicazioni a San Pietroburgo nel 1970 si celebra il primo giorno della terra la stazione a sostegno dell’ambiente della salvaguardia del pianeta oggi coinvolge quasi pensate 200 paesi del mondo e poi ancora sempre il 22 aprile ma del 1800 983 Scusate 1983 viene annunciato in Germania Il ritrovamento dei diari di Hitler che poi risulteranno dei falsi la loro pubblicazione nel 1983 sulla Popolare rivista Stern uno dei più grossi scandali nella storia della stampa tedesca e noi ci andiamo a salutare con il proverbio un colore oggi in terra secca alligna l’olivo e Lavinia in terra secca se non mi mettete le virgole Roger in perse caligna all’olivo e la vignasilenzio e l’ho messo in difficoltà noi torniamo domani vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno

