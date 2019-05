Almanacco del 22-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno mercoledì 22 maggio Buongiorno Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia Rita Dal Greco Margherita expare La Margherita è un diffuso personale Romano Ambrogi le perline di vetro di Murano vengono chiamate ma fisicamente margherite pigra placida intellettualmente invece sempre attiva impegnata a tanti dei curiosità Quante sono le stelle in cielo in amore non hanno a correre rischi di solito Infatti ci vogliono monogamo e su cui si sente di un forte potere è aperta sincera leale accetta volentieri le scelte degli altri fanno per lei sicura che in ogni situazione ci sia sempre qualcosa di nuovo da imparare facciamoauguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri oggi arrivano a Francisco ea rotilio Tantissimi auguri a ciascuno di voi A tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che voi siete dolci contemplativi la gara per emergere il successo a tutti i costi non fanno per voi lasciate a correre siano gli altri ridicate piacere dell’arte possiamo sì che canta il vostro talento in questi Ispica te potrebbe senza gran fatica a metterlo a frutto con approfitto in amore orientate verso rapporti tranquilli e duraturi il nostro viaggio tempo ci porto anche il 22 maggio 1980 Quando viene pubblicato il videogioco Pacman ricordate alla scritta internet point senza di una moneta e sono musichetta accattivante compariva un cerchietto giallo in seguito da 4 fantasmini colorati che a loro volta se la davano a gambe te l’avevo fredda ingurgita va pillole energetiche fu Amore a prima vista con il popolo delle sale giochi che lo incoronò redel videogame a gettone può proprio il primo videogioco e noi ci andiamo a salutare con il proverbio del giorno che dice per Santa Rita ogni rosa è Fiorita buona giornata e ci troviamo domani restate con noi l’almanacco del giorno

