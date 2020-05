Almanacco del 22-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno giovedì 2 gennaio Buongiorno ancora buon anno da Francesco Vitale Oggi la chiesa dei Santi Basilio Magno e San Gregorio nazianzeno Vescovi e Dottori della Chiesa oggi sono nati anche personaggi come Isaac Asimov è ricordato come il padre della Oti Camp termine che fu da lui coniato uno dei padri della letteratura fantascientifica oltre a un’efficace divulgatore del sapere chimico fisico anche Paolo Angels mestiere è quello di far ridere per molti telespettatori diciamo Ci riesci molto bene Visto che quando c’è lui dice la lira si impenna un grande Fiorentinoin questo senso bimbi Tantissimi auguri anche anche a lui in questo in questo tempo e insomma mi ci facciamo un bel viaggio nel viaggio nel tempo Dai Nati e i giochi e il farmi dire la vita ci propone Infatti noi ci andiamo nel 1492 era proprio il 2 gennaio del 1492 ricordando il più grande caso di spionaggio negli Stati Uniti degli archivi degli FB hai registrato sotto la voce Dai prendi il più grande caso di spionaggio nella storia fulminato il 2 gennaio con la condanna pensate a 300 anni di carcere per 33 imputati un contesto storico visto nel 1942 quello della Seconda Guerra Mondiale dopo l’ingresso degli Stati Uniti nel conflitto la Germania di Hitler mise in allerta la sua estesa rete di spie sabotatori già attiva sul suolo americano e quindi non mangiarlo come comeAspetto anche i casi di spionaggio all’interno appunto di questo conflitto mondiale ma torniamo al presente torniamo alla avverbio con cui andiamo a chiudere questo nostro incontro or contento gran talento ce lo curiamo in questo secondo giorno del nuovo anno Noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui buon discorso arrestate in altra compagnia del giorno

