Almanacco del 22-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno ci siamo al sabato 22 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Paolino vescovo di Nola è San Flavio Clemente Flavio dal latino Flavio su un cognome e nome gentilizio diffuso largamente a Roma sin dall’antichità il riso e riprendere omonimo Imperatore Tito Flavio Vespasiano deriva dal termine flavus giallo nell’accezione di biondo ha una particolare predisposizione rendere confortevoli per sé e per gli altri luoghi che frequenta Cerca crea armonia in ogni situazione il suo rapporto morosi un po’ Travagliato ma supera brillantemente le incomprensioni levitico la donna che ama e che non vuole assolutamente perdere te inventain ambienti sempre nuovi fa amicizia subito e se ha bisogno di compagnia trova 1000 amici che lo invitano a cena o alle feste beato lui possiamo proprio dirlo è un possiamo proprio bene facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi in particolare gli auguri oggi ti vogliamo fare al nostro Antonello Antonello Mi raccomando rimettiti in forze presto e tantissimi auguri da tutta tutta tutta tutta la redazione Ciao Antonello gli facciamo anche Massimo a Sara a Giorgio e ad Alessandro con voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che in un modo o nell’altro dietro un aspetto dolce remissivo nascondete spesso un intelligenza arguta e sottile che si rivela in tutta la sua forza quando dovrete difendere ciò che per voi è importante non mi mancano le doti per raggiungere ottime posizioni nel lavoro la felicità in amore ma dovrei imparare a vincere la vostra innata pigrizia il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 22 giugno del 1927 quando arrivano in vendita ai primi JukeboxChe moneta si quelli antesignani dei jukebox moderni che furono messi in commercio da un’azienda già nota per la produzione di pianoforte gettoni la cui diffusione aveva aperto la strada ai mitici contenitori Armonici e così si andava a scegliere la prima musica vero è che strada il proverbio Non corro a mangiare a spettegolare Tutto sta nel cominciare Vi auguro una meravigliosa Noi torniamo puntuali lunedì sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi Baracco del giorno

