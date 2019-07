Almanacco del 22-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno inizia una nuova settimana è lunedì 22 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena di Marsiglia in latino ecclesiastico Magdalena deriva dall’ebraico Mic dal nome etnico designante la provenienza dal villaggio di Magda porto dalla Galilea è un tempo Fiorente cittadina diffuso in tutta Europa nelle versioni in madeline madeline madeline assolutista fa tutto con estrema rapidità come se la vita dovesse scappare le divano prima di avere tutti i suoi sogni Desidero una storia d’amore così tanto da innamorarsi spesso vera persona sbagliata quando è in crisi ama girovagare ritornare nei posti romantici che lei sola conosce meditare a lungo sui misteri delladella morte e altruista ma non ammette il tradimento e quando si sente imbrogliato delusa chiude subito il rapporto facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri andiamo a fare a auguri a tutti coloro che siete nati quest’oggi sappiate che siete eccellenti organizzatori organizzatrici sicurezza prontezza di spirito intelligenza vi mettono in grado di affrontare felice me qualsiasi impresa badate però non essere troppo duri con gli altri soprattutto in amore a Non dimenticare le esigenze di chi mi sta vicino il nostro viaggio nel tempo ci porto in quel 22 luglio 1970 ricordiamo la strage di Gioia Tauro in una foto Palermo dei luglio 1970 il treno Freccia del Sud Palermo Torino con a bordo 200 persone molte delle quali Diretta Lourdes per un pellegrinaggio va incontro un tragico destino a pochi metri dalla stazione di Gioia Tauro un forte Subasio un attimo il convoglio si spacca in due Tronconi con le prime cinque carrozze che rimangono in piedi fermement Realderagliano in diverse direzioni impattando i pali elettrici come un flipper impazzito sei passeggeri ci rimettono la vita Altri 70 rimangono feriti l’episodio arriva nemmeno una settimana dallo scoppio della rivolta di Reggio Calabria con migliaia di cittadini i coordinati dal Movimento Sociale Italiano e da altri partiti a protestare per la scelta e designare Catanzaro capoluogo di regione il proverbio Il dubbio è il padre del sapere Vi auguro una meravigliosa giornata Salutalo sveglissima Andrea Antonello che anche ieri di domenica era in piano e nella nostra macchina al pusher Livio che più pusher pusher vetro si fa male il pusher radiofonico che anche in estate non si ferma mai chi manca Dino salutiamo anche Dino Insomma nord-sud l’augurio di una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali anche domani e chi si ferma Non so ma sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noil’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa