Almanacco del 22-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo a giovedì siamo a giovedì mentre gli avvocati sono no esauriti Noi siamo a giovedì 22 agosto Buongiorno ci capiamo da noi e Antonello e Andrea voi non vi preoccupate buongiorno Antonella Buongiorno Andrea Buongiorno addino Ben ritrovati ben sentito oggi li mettiamo in testa e i saluti che mi Guardate così Villa Insomma e decido io come diceva il conduttore è il conduttore decide pilota anche Quindi fammi ascoltare anche Livio oggi vai Sono Buongiorno Livio è che insomma dobbiamo un po’ specializzarsi sulla musica e stiamo insomma siamo bravi Ci mancherebbe e quindi un saluto a tutta tutta tutta la redazioneBuongiorno da Francesco che oggi mi ricorda. che giovedì 22 agosto la chiesa ricorda Sant’Andrea da Fiesole Ricordiamo anche i santi fabriciano e Filiberto Martiri Noi ci diamo DVD Fabrizio è così un nome latino ma di origine etrusca che deriva dal termine Faber operaio di mana quale nome bei Fabrizio famiglia plebea alla quale apparteneva Il Console Fabrizio lo pratico molto ricettivo suggestionabile desideroso di trovare una grande famiglia che possa accoglierlo l’amore è la sua vera forza lo stimolo per continuare a vivere in un mondo che non gli piace mai completamente la sua donna per me una musa ispiratrice una dea protettiva con gli altri volubile Oggi c’è domani chissà e incostante non perché non credo nell’amicizia Ma perché pensi di dare troppo Rispetto a ciò che riceve in cambio Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e noi gli auguri oggi li facciamo a Stefania Tantissimi auguri a Stefania mentre salutiamo Gabriele che ci ha mandato unaFlavio Insinna poi parliamo di che cosa di cosa si tratta e ne parliamo in un altro spazio magari oggi andiamo così Carissimi nati di oggi e anche tu Gabriele semplicità ordine sono verità sono i tratti distintivi ma a questi Aggiungete disponibilità ai rapporti sociali e ha un profondo senso di ospitalità nella vita affettiva siete sinceri e Fedeli e perciò non avrete difficoltà incontrare chi vi apprezza nel lavoro siete Valenti collaboratori Valenti collaboratrici e ottimi esecutori esecutrici il nostro viaggio nel tempo nella storia si porta in quel 22 agosto 1902 viene fondata la Cadillac nasce a Detroit la questo questo tipo di macchina destinata a diventare un marchio di Gran Lusso nel 1608 parte della Grande Famiglia della General Motors tra parte dal 1908 proverbio con cui ci andiamo a salutareagosto guai a chi non ha la testa a posto Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani per il fine settimana sempre qui sempre su queste frequenze restate in nostra compagnia l’almanacco del giorno

