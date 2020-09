Almanacco del 22-09-2020 ore 07:30

almanacco del giorno è martedì 22 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Maurizio e compagni il nome Maurizio deriva dal latino Mauro che vuol dire da una pelle scura Moro sono nati oggi Ornella Vanoni Andrea Bocelli Ronaldo andiamo a fare gli auguri a una TV oggi è lo penso che dici andiamo a fare gli andiamo a fare andiamo a fare pure una pioggia e sono nati oggi you Michela Ilaria Mariapia Davide e Simone a voi Auguri veramente meravigliosi di una meravigliosa giornata facciamo il nostro viaggio nel tempo e va bene dai andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo che ci porta veloci veloci in quel 22 settembre del19 avanti Cristo muore Virgilio il sommo poeta latino lasciava in eredità l’Eneide sopra l’opera in cui aveva dedicato 11 anni della sua vita 22 settembre 1792 il primo giorno del calendario rivoluzionario francese dei lavori della convenzione Nazionale l’assemblea chiamata a deporre la monarchia e dotare la Nuova Repubblica di una Costituzione 22 settembre 1981 il presidente mitterand inaugura il primo tratto del servizio ferroviario ad alta velocità francese la parigi-lione sempre con il cinema andiamo a finire eh in quel 22 settembre del 1994 e l’esordio della serie Friends veramente una serie ve la ricorderete la meravigliosa Jennifer Aniston è da allora nella mica c’erano solo d’accordo Roger andiamo a chiudereDiderot la saggezza non è altro che la scienza della felicità è il proverbio incroci dice equinozio di settembre la notte al lì con te Speriamo siano Buona giornata dal momento che vediamo pillole di maltempo ovunque Mantova andrà tutto bene Come si dice andrà benissimo Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto noi si torna domani sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze e non solo Ciao almanacco del giorno

