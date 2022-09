Almanacco del 22-09-2022 ore 07:30

almanacco del giorno ed è giovedì 22 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Maurizio e compagni nome Maurizio deriva dal latino Mauro vuol dire dalla pelle scura Moro Il proverbio dice equinozio di settembre la notte Albi contende I nati di oggi Ornella Vanoni Andrea Bocelli Ronaldo Noi andiamo a fare gli auguri Roger se vogliamo è senza senza impegno ci mancherebbe ai nostri nati di oggi allora Davide Michela Mariapia Simone ragazzi insomma veramente è Tantissimi auguri veramente una una buonissima giornata Tantissimi auguri di buon compleanno a ciascuno di voi e poi più rapidi che anche oggi ci hannochi ci sarà Concita Matteo buona giornata Auguri anche a Fabrizio che si trova a Roma per studio Buona giornata ancora anche a Fabrizio Luciana Alessandra quanti siete Hai già di mattina così eh Poi vi raccomandiamo sempre scriveteci questo è la nostra nostra come dire il nostro augurio di buona giornata 22 settembre del 19 muore Virgilio sommo poeta latino lasciare in eredità l’Eneide opera in cui aveva dedicato 11 anni della sua vita 22 settembre 1792 il primo giorno del calendario rivoluzionario francese dei lavori della convenzione Nazionale l’assemblea è chiamata a deporre la monarchia e dotare la Nuova Repubblica di una Costituzione 22 settembre 1981 il presidente mi tram inaugura il primo tratto del servizio ferroviario ad alta velocità francesi a Parigi Lione noi ci salutiamo con le parole di Denis Diderot che ha detto la saggezzala scienza della felicità Buona giornata buon proseguimento di ascolto rimanete Inoltre compagnia Ciao almanacco del giorno

