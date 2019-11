Almanacco del 22-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno è venerdì 22 novembre Buongiorno da Francesco Vitale oggi la ricorda Santa Cecilia vergine e Martire dal latino Cecilio sindrome probabilmente di matrice etrusca ed Ignoto significato ebbe larga diffusione sia tra i Patrizi romani che tra i cristiani a causa del coraggio di alcuni Santi Martiri omonimi la versione maschile Cecilio Tuttavia ormai scomparsa sotto la sua parente volubilità indecisione nasconde grande Coraggio e fermezza testardi ambiziosa si interessa solo dei desideri in amore attratta dalle persone ambigue difficili da conquistare se vuole un uomo lo seduce con regali dichiarazioni d’amore finché non le cede con gli altri e spensierata Radiosa e semplice ma non ha simpatiache una sua compagnia permette a tutti di rilassarsi e ridere di più Tantissimi auguri allora tutti coloro che sono nati anche quest’oggi voi siete decisi determinati dotati di grande grinta nel lavoro con impeto abbattete qualsiasi ostacolo ma cercate di tenere a freno la lingua e controllate Le vostre osservazioni a volte troppo taglienti in amore Volete dare tutto forse dovrete passare attraverso diverse esperienze prima di partire all’altezza delle vostre aspettative In bocca al lupo il viaggio nel tempo ci porta nella storia 22 novembre del 1963 ricordare ricordiamo cosa dell’assassinio di John Kennedy a Dallas interrompiamo questo programma per trasmettere di questo rapporto speciale della i b Sì Questa l’hai visto il radio fu proprio questa radio a dare la notizia dei tre colpi Darma da fuoco che ha colpito il corteo della presidente Kennedy e noi ci andiamo a salutare con il proverbio un coro di questo venerdì chi non vuol rendere fa male a prendere buona giornata Noi torniamo domani enuove sempre qui sempre la stessa ora restate con noi almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa