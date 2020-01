Almanacco del 23-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno è giovedì 23 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Marina Martire di origine latina deriva dal soprannome della gens Valeria metalla Mezzana dato al console Mario Valerio Massimo matalla dopo aver conquistato Messina occupata dai cartaginesi il nome deve comunque la sua fortuna Valeria Messalina autrice di vari delitti fatta uccidere dall’imperatore Claudio suo marito nel 48 dopo Cristo tendenzialmente malinconica bisogno di essere spronata Forse per le infatti se ne sarebbe tutto il giorno a pensare o parlare di argomenti troppo seri per la vita di tutti i giorni sai essere molto seducente e vede l’amore come un susseguirsi di rincorse fughe coinvolgendoun gioco può diventare Smart batte anche per il più innamorata facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi voi amici e amiche care avete uno spirito senti una vera predisposizione per l’arte la letteratura gli studi umanistici una professione che abbia a che fare con questi vostri interessi vi consentirà di esprimere al meglio le vostre doti di raggiungere una buona posizione in merito un po’ troppo timidi più iniziativa Vi aiuterà a incontrare la vostra anima gemella il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 23 gennaio 1932 Quando nasce il primo numero settimana enigmistica dall’America passando per Vienna lungo questa direttrice sbarco in Italia la mania di cruciverba e rebus entrando tutti i fine settimana nelle case di milioni di Italiani ebbe inizio la storia della Settimana enigmistica la storia cioè della rivista enigmistica prima per condizione e per diffusione Questo era scritto in copertina nei numeri dispari del periodico il proverbiobelli tartufo tardo fanno l’uomo vegliardo prima vedere Vi auguro una meravigliosa giornata buon proseguimento di ascolto noi ci sentiamo domani almanacco del giorno

