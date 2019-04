Almanacco del 23-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno lunedì 22 aprile buongiorno e buona Pasquetta da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Teodoro vescovo derivante dal greco teodoro’s Che significa dono di Dio Riferito un desiderio esaudito di avere rientro presto in uso nelle prime comunità cristiane numerosi sono i santi che portano questo nome che in Puglia e deve larga diffusione a San Teodoro patrono di Brindisi energico Vitale un po’ stravagante non può fare a meno di notare da una forte personalità e questo facilita il suo inserimento e diversi ambienti sociali con la sua compagna davvero irresistibile passionale e coinvolgente Anche se difficilmente sarà contentadi una sola donna Carissimi nati di oggi nella vita non conoscete mezze misure e ti ho detto a vivere tutte le situazioni in modo esasperato questo atteggiamento può crearvi nel lavoro dei problemi che potrete superare impara l’arte della pazienza della tolleranza e cercando di essere un po’ più diplomatici in Amore siete passionali a volte un po’ tirannici il vostro partner però saprà perdonare i vostri difetti e non vi manca il sostegno del suo amore il nostro viaggio nel tempo oggi ci porta a parlare di Pasquetta il giorno successivo a Pasqua il giorno dedicato alle scampagnate picnic hai chiamato anche lunedì dell’Angelo in riferimento all’incontro dell’Angelo con le donne giunte al Sepolcro dopo la resurrezione di Cristo e sperando come tradizione che la giornata possa essere favorevole per le scampagnate per i vostri picnic noi ci andiamo a salutare con il proverbio un cucciolo di Pasquetta buoni la zucca in aprile sarà grossa come un barile ci fermiamo qui Vi auguro unafesta Ancora tantissimi auguri di buona Pasqua a tutti voi e noi ci ritroviamo domani stessa ora sempre qui Buona giornata l’almanacco del giorno

