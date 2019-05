Almanacco del 23-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo già a giovedì e il 23 maggio Buongiorno da Francesco Vitale bene trovati oggi la chiesa ricorda il Beato Crispino da Viterbo e Santa Giovanna antida thouret andiamo a parlare proprio di Giovanna derivante dal ebraico io anche se Dio ha avuto Misericordia veniva imposto originariamente quei bambini nati dopo una lunga attesa Da parte di genitori uno dei nomi più diffusi in tutto il mondo grazie anche a grandi figure del Cristianesimo estremamente realista simpati musica la compagnia degli amici anche se con il passare degli anni finisce spesso col prediligere La solitudine essendo poco disposto ad accettare le opinioni degli altri nel rapporto di coppia il più delle volte alla ricerca di una dimensione soprannaturaleAmore Quasi Mistica e noi oggi Vogliamo fare tantissimi auguri in particolare a tutti coloro che sono nati questo oggi me li facciamo a Tiziana e a Francesco a voi A tutti coloro che di questo GB e sappiate che trovarvi dei difetti e difficili buoni generosi sinceri usate le vostre doti per aiutare gli altri lavorare molto e raggiungete ben presto posizioni elevate Ma sai gestire il vostro potere con giustizia e magnanimità quello che invidia e gelosia vi procurano dei problemi in amore che però sapete affrontare e risolvere magnificamente pronti per il nostro viaggio nel tempo e va bene ce ne andiamo ai noi ce ne andiamo noi in quel 23 maggio 1992 ricordiamo la strage di Capaci a questa città vorrei dire gli uomini passano le idee restano restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini una sorta di testamento spirituale che Giovanni Falcone lascia la sua Palermo ea chiunqueaprire le proprie gambe quelle idee per cui lui ha speso tutta una vita la feroce vendetta della mafia non riuscire a cancellare il suo alto esempio di difensore della legalità e di umile servitore dello Stato ci andiamo a salutare con il proverbio di questa giornata Luna mercurina tutto il cielo rovina Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani se la stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

