Almanacco del 23-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno popolo dell’estate oggi partiamo così è amici e amiche vicini e lontani radiofonici anno radiofonici Bentrovati come direbbe il nostro amico Avvocato buongiorno buongiorno Oggi è martedì 23 luglio lo so che il caldo si fa sentire ma vi auguro veramente una giornata serena e tutto il resto Oggi la chiesa ricorda pensate Sant’Apollinare patrono di Ravenna e anche Sant’Anna di Costa Napoli di chi vi paghiamo noi di Anita eliminativo spagnolo e portoghese del personale Anna deriva anch’esso del termine ebraico Ana indicante la grazia il diminutivo giunto in Italia insiemenazione spagnola ebbe molta fortuna per tutto il secolo scorso grazie alla moglie di Garibaldi eroina del nostro Risorgimento Anita è dotata di notevole spirito di indipendenza evidente sin dalla prima giovinezza che però si associa quasi sempre una brillante intelligenza e attiva dinamica capace di trarsi d’impaccio in ogni situazione sia che riguardi il settore del lavoro che bel sociale ritiene che fascino e bellezza spiano la base di ogni conquista sentimentale facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che ci stanno seguendo noi in particolare oggi gli auguri di vogliamo fare a Federico a Francesca e a Maria è un saluto particolare non fa gli anni a Rachele che menate lei. si trova in barca Non so se ci ascolta dalla nave che non è proprio al bar canale somma di una nota compagnia di crociera di buon viaggio soprattutto buone vacanze lei si vede che ha capito come funziona Vero Livio ci mandano immediatamente i video i filmati da questa imponente nave a quipiani sto scherzando Zuma Beh un buon giro e un buon ascolto se ci sta ascoltando da qualche porto comunque tantissimi auguri ai tuoi figlioli è quelle figliole che sono nate quest’oggi la vostra vita è esasperata e potete passare dalla felicità la depressione senza alcun motivo concreto avete buona e predisposizione artistiche e proprio in questo settore potrete trovare la gratificazione che cercate in puntate su persone sensibili ma allo stesso tempo dotate di sicurezza interiore il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 23 luglio 1829 quando viene brevettata la prima macchina da scrivere una scatola di legno con una leva all’estremità che abbassandosi le lettere minuscole e maiuscole su un rotolo di carta è il primo tipo vietato nel 1829 dell’inventore americano William Austin Burt che più tardi verrà considerata la prima macchina da scrivere della storia noi ci andiamo a lasciare con il proverbiose in Leone il sole va lascia il tempo come sta Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate l’almanacco del giorno

