Almanacco del 23-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo a venerdì siamo venerdì meno male venerdì 23 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Rosa da Lima vergine Rosa un personale tra i più diffusi in Italia e si ricollega direttamente alla radice etimologica del nome omonimo non compare prima dell’epoca medievale anche se in breve tempo si guadagna un posto di tutto rispetto nelle lingue occidentali gioviale Sempre allegra anche nei momenti più bui e tristi della sussistenza non perde mai le usiamo di vivere il presente senza ipotecare Il futuro che lo tenere amore si butta a capofitto nelle relazioni Ma hai il buon senso di mantenere i suoi interessi privati con gli altri affascinata o disgustata dal loro modo dida ciò che fanno tessere le lodi di chi ammira demolisce chi non è degno di fiducia facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi decori in particolare vi vogliamo fare a Claudio Anna Maria e Gianni a voi tutti coloro che sono 1 di quest’oggi sappiate che siete dotati di una profonda intelligenza di sensibilità dolcezza a volte un eccesso di fatalismo e pessimismo vi impediscono di ieri le occasioni giuste spingendo via chiudermi in voi stessi nella seconda parte della vita però riuscirete a realizzare i vostri sogni in amore i vostri progetti nel lavoro Viaggio nel tempo nel 23 agosto 1927 Sacco e Vanzetti Sono condannati a morte 19 minuti dopo la mezzanotte nella prigione di Charleston vicino bozzo Nicola Sacco viene giustiziato sulla sedia elettrica 7 minuti dopo la stessa sorte tocca il suo amico Bartolomeo Vanzetti tutto inizia con una serie di attentati di matrice anarchica contro cui l’amministrazione guidata dal Presidente Wilsonnatura politica di repressione nei confronti della cosiddetta so versione il proverbio pane bilancia Non riempie la pancia Exo cominciamo a dire già adesso così c’è proprio eh Vi auguro una meravigliosa giornata Portate pazienza Sempre noi torniamo domani sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi Ciao l’almanacco del giorno

