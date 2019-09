Almanacco del 23-09-2019 ore 07:30

almanacco del giorno iniziano nuova settimana potremmo quasi dire una nuova stagione con una nuova sigla Oggi è lunedì 23 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Costanzo di Ancona facciamo anche gli auguri a tutti coloro che portano il nome Divino Sofia e Santina e Rebecca perché questo elenco perché noi partiamo di Rebecca la forma ebraica originale del nome ribecai legame così significa compare quasi subito per lasciare spazio alla forma latinizzato Rebecca è abbastanza diffuso in tutta Italia Rebecca molta fiducia nel futuro sa che Nulla è impossibile perché ottimiste pensa positivamente e inoltre se aspettare con Fede che i suoi desideri si realizzinoessere conquistata con regali e tante paroline dolci Anche se seriamente può apparire autosufficiente poco propensa al rapporto di coppia da essere con te giocose altrettanto pretende dai suoi amici e restia però a chiedere e a dare consigli facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi oggi gli auguri arrivano gli facciamo a Simone Ilaria e Andrea Tantissimi auguri a voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che la vostra natura contemplativa e riflessiva vi porta ad affrontare studi approfonditi complesse ricerche potete ottenere ottimi risultati in campo scientifico filosofico ma anche diventare un artigiano geniale in Amore siete sensibili romantici forte dovrete superare qualche delusione ma perderete a trovare la vostra anima gemella il nostro viaggio nel tempo invece ci porta in quel 23 settembre 1985 ricordiamo l’omicidio del giornalistaGiancarlo Siani mancavano poco alle 9 di sera alle 21 Giancarlo Siani appena parcheggiato la sua Citroen di colore verde davanti la sua abitazione in via Vincenzo Romaniello al Vomero dove ritornato dopo aver vanamente cercato due biglietti per il concerto di Vasco Rossi dall’oscurità si farà avanti 3 kg col volto scoperto che faranno Fuoco su di lui aveva compiuto 26 anni solo quattro giorni e noi ci andiamo a salutare con il proverbio di inizio giornata e di inizio settimana visto che chiama il 23 equinozio di settembre la notte Albi con tende che poi vero Andrea ci sono diverse scuole di pensiero però sul sull’inizio della come dire della dell’autunno no chi dice il 21 che dice 23 poi ogni volta c’è c’è un comeun periodo diverso in questo senso va bene Staremo a vedere questa settimana che cosa ci prevede che cosa ci offre i saluti come sempre Andrea l’abbiamo fatto Dino Antonello un benvenuto anche a Gianfranco è Chissà se Gianfranco rimane con noi Gianfranco vero che rimane con noi sì sì sì Gianfranco rimane con noi vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze e anche streaming Ciao almanacco del giorno

