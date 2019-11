Almanacco del 23-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a sabato una settimana finita Meno male il 23 novembre Buongiorno Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Clemente primo papa e Martire Clemente Clementi so Clement era il cognome di un’agenzia Latina significante mite benevolo come persona ebbe molta fortuna anche in ambienti cristiani basti pensare a ben 17 papi che si fregiarono di questo appellativo abituato a trovarti nelle situazioni più confuse incerte anche quando si mette nei guai ha sempre un’idea geniale che lo salva non ama le avventure perché mi emoziono troppo Non sopporto i rapporti continuativi perché lo annoiano alla fine sceglie di affidarsi alla donna che lo desidera di più ama stare all’aperto disegnare osservarealberi della campagna o delle navi desideroso di farsi benvolere Cerca sempre di rendersi utile dimostrando così la sua abilità Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati oggi e noi gli auguri li facciamo in particolare questa mattina a Carla e a Prisca a voi ea tutti coloro che sono nati Sappiate amici belli amiche Avete un buon carattere tollerante generoso E siete sempre in grado di comprendere perché in quegli altri hanno bisogno accanto a queste doti una spiccata capacità organizzativa fanno di voi eccellenti operatori sociali o insegnanti indimenticabili la vita affettiva e felice vivacizzata da bambini bravi il nostro viaggio nel tempo ci porta ancora nella storia 23 novembre 1980 ricordiamo l’irpinia sconvolta dal sisma da poco passate le 19:30 quando una scossa di magnitudo 6.9 sconvolge l’aria dell’Appennino meridionale tra la Campania è la Basilicata 90 Inter Milani secondi che radono al suolo interi paesi dell’Irpinia portando morte e distruzione per un’area di 17000 chilometri quadrati compresa tra le province di Avellino potenza e Salerno il proverbio di oggi per San Clemente l’inverno mette un dente Vi auguro una buonissima giornata Noi torniamo puntuali puntuali anche lunedì se vogliamo domani ci riposiamo forse fosse vero sempre qui in buonissima giornata e restate con noi almanacco del giorno

