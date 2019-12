Almanacco del 23-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a lunedì 23 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San t shirt and sand Art non vescovo noi lo facciamo arrivare un po’ nome Armando che deriva dall’antico tedesco Armando personale molto diffuso durante il medioevo comporto da.re.ma uomo Ardito guerriero coraggioso in Italia ebbe fortuna Grazie celebri brani popolari dell’800 costellati di affascinanti personaggi maschili di nome Armando adora parlare gli piace rendere perde tutti i suoi programmi Ogni sud e spesso venivi essere tramandata al mondo intero Adoro anche scrivere si esprime con lettere diari realtà sta ben attento a tenere per se le sue cose personali quali gli affari l’Interprivati dei quali nessuno saprà mai nulla nel lavoro è apprezzabile collaboratore capace anche qui di essere una vera e propria tomba facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati i personaggi oggi noi vogliamo fare ad Heidi evelyne Giancarlo voi tutti e tutti coloro che sono nati quest’oggi Sappiate amici belli che siete dotati di spirito indagatore scende nello stesso tempo siete attirati da tutto ciò che occulto e misterioso avete ottime possibilità di riuscita nel campo della medicina alternativa ma evitate di farvi attrarre dal fascino dell’esotico e ricordati che lunghi soggiorni all’estero possono essere per voi particolarmente pericolosi in amore Scegliete la stabilità e ricordatevi sempre di dimostrare al partner quanto lo ho la apprezzate il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 23 dicembre 1984 ricordiamo la strage di Natale erano passate da poco le 19rapido 904 partito da Napoli diretta Milano vede davanti a sé la grande galleria dell’Appennino che con i suoi 18 km collega Bologna a Firenze bordo tra i circa 300 passeggeri regni un clima di relax domenicale in attesa di rientrare a casa di una anche Gioiosa ansia riabbracciare i parenti per le festività natalizie è una manciata di minuti e si consuma il dramma di quello che appunto viene chiamato la strage di Natale primo atto della sanguinosa guerra che raggiungerà il culmine di primi anni Novanta della guerra di mafia Infatti dopo aver percorso circa 8 km di galleria in località San Benedetto Val di Sambro si avverte un tremendo di una frazione di secondo il convoglio si trasforma in un infernale Trappola di fiamme e schegge di vetro impazzite si parla di 17 vittime tra di loro anche due bambini di qua9 anni 15 morti sul colpo altri due per le gravi ferite riportate una marea di feriti il resto è storia noi cerchiamo di tornare sereni siamo già andati lunghi vero ma la storia è ricordata il proverbio uncolo più da noi è bramato quel che ci viene negato Ti auguro una buona giornata Dai ci sentiamo domani vigilia di Natale dai cominciamo a farci gli auguri tanto noi qui sempre quindi non Vi abbandoniamo buon proseguimento di ascolto e appuntamento a domani Ciao almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa